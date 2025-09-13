Hội nghị mở lối cho hợp tác sản xuất và logistics Việt Nam-Campuchia bứt phá

Trong bối cảnh kim ngạch thương mại song phương liên tục tăng trưởng ấn tượng, Hội nghị “Kết nối doanh nghiệp sản xuất, logistics Việt Nam - Campuchia” diễn ra vào ngày 12/9 tại Tây Ninh, trở thành diễn đàn quan trọng, bàn thảo các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, tận dụng tối đa tiềm năng hợp tác và định hình tương lai kết nối bền vững.

Sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ Chương trình đào tạo nguồn nhân lực quản lý và phát triển hạ tầng thương mại biên giới, đã làm rõ bức tranh toàn cảnh về cơ hội và thách thức từ góc nhìn của cả cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp trực tiếp vận hành.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng (giữa) và Ngài Tith Rithipol, Phó Quốc Vụ khanh Bộ Thương mại Campuchia và ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh chủ trì Hội nghị “Kết nối doanh nghiệp sản xuất, logistics Việt Nam - Campuchia”. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Phát biểu tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Công Thương Tây Ninh đã nêu bật vai trò “cửa ngõ” chiến lược của tỉnh với đường biên giới dài gần 369 km tiếp giáp ba tỉnh của Campuchia và hệ thống 21 cửa khẩu. Những con số ấn tượng về kim ngạch thương mại 7 tháng đầu năm 2025 đã chứng minh cho sức bật của khu vực: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 2 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ, trong đó riêng hoạt động xuất nhập khẩu qua biên giới đã đạt gần 3.83 tỷ USD.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là hàng công nghiệp chế biến như dệt may, giày dép, máy móc thiết bị, trong khi nhập khẩu chủ yếu là nguyên phụ liệu cho các ngành này cùng nông sản như hạt điều, cao su.

Sự bổ trợ này cho thấy một mối liên kết kinh tế chặt chẽ, nơi Việt Nam vừa là thị trường tiêu thụ vừa là đối tác cung cấp nguyên liệu và hàng hóa chế biến cho Campuchia.

Ông Nguyễn Anh Sơn Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Tuy nhiên, tiềm năng lớn đi kèm với thách thức không nhỏ. Các đại biểu tham dự đều chỉ ra rằng hạ tầng logistics và thương mại biên giới hiện vẫn là “điểm nghẽn” cần được tháo gỡ. Tình trạng ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu, hệ thống kho bãi, trung tâm logistics chưa đồng bộ và thiếu kết nối đa phương thức là những rào cản lớn đối với việc tối ưu hóa chuỗi cung ứng.

Để giải quyết vấn đề này, tỉnh Tây Ninh đã đưa ra tầm nhìn đến năm 2030 với định hướng phát triển mạnh mẽ các Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm như Mộc Bài (quy hoạch 21.284 ha) và Xa Mát (dự kiến 34.890 ha), đồng thời quy hoạch 14 trung tâm logistics với tổng diện tích 1.288 ha. Trọng tâm là phát triển “logistics xanh” và “e-logistics” nhằm giảm chi phí, tối ưu hóa chuỗi cung ứng và bảo vệ môi trường.

Các doanh nghiệp logistics như Logsun Global Logistics cũng chia sẻ kinh nghiệm thực tế về những cơ hội và thách thức trong việc phát triển dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu, nhấn mạnh sự cần thiết phải ứng dụng công nghệ và chuẩn hóa quy trình.

Các ý kiến phân tích tại Hội nghị đã chỉ ra sự phát triển đồng bộ giữa khung pháp lý và đầu tư hạ tầng là chìa khóa then chốt. Hệ thống văn bản pháp lý nền tảng như Quyết định 259/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển hạ tầng thương mại biên giới, các Hiệp định Thương mại biên giới với Campuchia (2022), Lào (2015) và các Bản ghi nhớ song phương đã tạo ra một hành lang khá đầy đủ. Thách thức hiện nay là triển khai hiệu quả các văn bản này vào thực tiễn, đảm bảo tính đồng bộ và giảm thiểu chồng chéo.

Doanh nghiệp xuất khẩu gạo Campuchia chia sẻ ý kiến tại Hội nghị. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Phần thảo luận với sự tham gia của các doanh nghiệp như Hệ thống Siêu thị Tứ Sơn, Công ty Nông nghiệp Xanh và Xanh, Cảng D&T Express... đã mang đến những góc nhìn thực tế nhất. Các ý kiến tập trung vào các vấn đề: khó khăn trong thủ tục hành chính tại cửa khẩu, nhu cầu phát triển hệ thống phân phối tại khu vực biên giới, bài toán kết nối tiêu thụ nông sản và kinh nghiệm phát triển cảng trong chuỗi logistics. Điều này cho thấy sự kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất, phân phối và logistics là mắt xích quan trọng để tạo nên một chuỗi giá trị hoàn chỉnh.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, Sở Công Thương Tây Ninh đã đưa ra những kiến nghị cụ thể lên Bộ Công Thương: 1. Bổ sung Cảng quốc tế Long An vào Danh mục các cảng trong Hiệp thương đường thủy Việt Nam - Campuchia, mở ra tuyến vận tải đa phương thức hiệu quả; 2. Phối hợp rà soát nâng cấp cửa khẩu chính Mỹ Quý Tây thành cửa khẩu quốc tế, nâng cao năng lực thông quan; 3. Rà soát các chợ biên giới để đề xuất đầu tư phát triển hạ tầng, phục vụ tốt hơn nhu cầu giao thương của cư dân hai bên biên giới.

Hội nghị kết thúc với tầm nhìn chung: Biến thương mại biên giới và logistics thành động lực tăng trưởng mới, xây dựng Tây Ninh nói riêng và các tỉnh biên giới nói chung trở thành trung tâm kinh tế kết nối năng động, hiện đại, đóng vai trò là cầu nối thương mại quan trọng giữa Việt Nam với Campuchia và cả khu vực ASEAN. Sự thành công của hội nghị không chỉ dừng lại ở những trao đổi, mà còn nằm ở những kết nối doanh nghiệp cụ thể, hứa hẹn mở ra một chương mới cho hợp tác kinh tế song phương, bền vững và cùng có lợi./.