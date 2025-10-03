Ngăn chặn 1.500 tỷ đồng giao dịch lừa đảo, ngành Ngân hàng tăng cường giám sát

Ngày 3/10, ông Lê Hoàng Chính Quang, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Ngân hàng Nhà nước cho biết cơ quan chức năng đã thu thập khoảng 600.000 tài khoản, có 300.000 lượt cảnh báo để dừng giao dịch đáng ngờ, ngăn chặn được 1.500 tỷ đồng.

Thời gian qua, ngành Ngân hàng đã tích cực triển khai các giải pháp để cảnh báo phát hiện sớm những giao dịch bất thường, đáng ngờ; đồng thời triển khai hệ thống giám sát các tài khoản thanh toán, ví điện tử có nghi ngờ giả mạo.

Theo ông Quang, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành một nhóm các văn bản liên quan bảo đảm an toàn an ninh thông tin và bảo mật dữ liệu trong ngành, trong đó có Thông tư số 50/2024/TT-NHNN quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ trực tuyến trong ngành Ngân hàng. Trong đó có các quy định cụ thể về điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn, phương thức bảo đảm cho hoạt động giao dịch trên môi trường internet.

Bên cạnh đó, ngành Ngân hàng đã tích cực triển khai các giải pháp về công nghệ, tăng cường giải pháp xác thực sinh trắc học, chữ ký điện từ tùy theo giao dịch; tăng cường ứng dụng nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI) để cảnh báo phát hiện sớm giao dịch bất thường, đáng ngờ.

Phía Ngân hàng Nhà nước cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo cho người dân về công tác an ninh an toàn, phòng chống lừa đảo; đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng (công an) trong quá trình đấu tranh xử lý tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Theo Ngân hàng Nhà nước, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với C06 (Bộ Công an) đối soát được khoảng 57 triệu lượt hồ sơ khách hàng, làm sạch được gần 44,5 triệu hồ sơ khách hàng trong cơ sở dữ liệu thông tin tín dụng.

Cùng với đó, Cục Phòng, chống rửa tiền đã phối hợp với C06, Bộ Công an hoàn thành làm sạch toàn bộ 154 triệu tài khoản, 36 triệu hồ sơ khách hàng trong cơ sở dữ liệu phòng, chống rửa tiền, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Cũng theo ông Quang, về phía các tổ chức tín dụng, tính đến ngày 22/9, có 57 tổ chức tín dụng và 39 tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đã tích hợp trên ứng dụng Mobile Banking tính năng đối khớp thông tin sinh trắc học với dữ liệu trong căn cước công dân gắn chip để nhận biết khách hàng; 63 tổ chức tín dụng đã triển khai tại quầy giao dịch ứng dụng nhận biết khách hàng qua thẻ căn cước công dân gắn chip, 32 tổ chức tín dụng và 15 trung gian thanh toán đang triển khai tích hợp ứng dụng VNeID trong đó có 19 đơn vị đã triển khai chính thức.

Ông Lê Hoàng Chính Quang, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Ngân hàng Nhà nước. (Ảnh: Vietnam+)

Theo phương thức online, đã có hơn 128,9 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân (CIF) được đối chiếu sinh trắc học qua căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VNeID (đạt 100% tổng số lượng tài khoản thanh toán của khách hàng cá nhân phát sinh giao dịch trên kênh số).

Đối với khách hàng tổ chức, đã đối chiếu thông tin sinh trắc học hơn 1,3 triệu hồ sơ (đạt 100% tổng số lượng tài khoản thanh toán của khách hàng tổ chức phát sinh giao dịch trên kênh số).

Theo phương thức offline, có 29 tổ chức tín dụng đã ký kết với C06 để triển khai làm sạch dữ liệu khách hàng mở tài khoản thanh toán, trong đó 27 tổ chức tín dụng đã gửi dữ liệu cho C06 để làm sạch; 11 trung gian thanh toán đã ký kết với C06 để triển khai làm sạch dữ liệu khách hàng mở tài khoản thanh toán.

“Sau một thời gian làm sạch cơ sở dữ liệu khách hàng, áp dụng giải pháp đối khớp thông tin sinh trắc học, so với cùng kỳ năm 2024, số lượng khách hàng cá nhân bị lừa đảo, mất tiền giảm 59%, số lượng tài khoản cá nhân nhận tiền lừa đảo giảm 52%,” ông Lê Hoàng Chính Quang cho biết.

Cũng theo ông Quang, khi Ngân hàng Nhà nước có quy định liên quan sinh trắc học đối với tài khoản cá nhân thì tội phạm có xu hướng chuyển sang tài khoản doanh nghiệp.

Phía Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp Bộ Công an xem xét chỉnh sửa, hoàn thiện khung pháp lý, kịp thời ban hành Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 50, trong đó điều chỉnh thêm các quy định về tài khoản doanh nghiệp có nguy cơ cao bị lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản./.