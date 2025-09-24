Quảng Ninh: Cảng biển duy trì đà tăng trưởng, khẳng định vai trò động lực

Hết quý 3/2025, sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển Quảng Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định, đóng góp quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh, đồng thời khẳng định vai trò động lực, dẫn dắt các ngành kinh tế khác cùng bứt phá.

Theo tổng hợp từ Cơ quan Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh, dự kiến hết quý 3/2025, sản lượng hàng hóa thông qua các cảng tại tỉnh tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2024.

Toàn tỉnh dự kiến sẽ đón khoảng 120.000 lượt phương tiện tàu biển các loại, sản lượng hàng hóa đạt hơn 120 triệu tấn. Đặc biệt, lượng hành khách đến tỉnh thông qua các cảng biển đạt hơn 100.000 người, tăng trên 10% so với cùng kỳ năm 2024.

Các mặt hàng chủ yếu vẫn là hàng hóa nhập khẩu, mặt hàng chiến lược như than, xăng dầu, thiết bị máy móc và nông sản phục vụ nhu cầu thị trường, đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực.

Về hoạt động vận tải hành khách đường biển, nhờ quan tâm đến việc thúc đẩy, triển khai nhiều chính sách đổi mới, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút khách tàu biển vào Việt Nam, như đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tại cảng biển; giảm cảng phí cho các tàu vào Việt Nam; mở một số điểm mới cho khách nước ngoài vào tham quan du lịch... Vì thế trong 9 tháng năm 2025, tỉnh dự kiến đón hơn 100.000 lượt khách thông qua các cảng biển.

Tàu Costa Serena (Italy) ghé tham quan vịnh Hạ Long (Quảng Ninh). (Ảnh: TTXVN phát)

Để có được kết quả này, các cơ quan, đơn vị phụ trách công tác quản lý nhà nước về hàng hải, cảng biển của Quảng Ninh đã chủ động dự báo tình hình, xây dựng kế hoạch, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa.

Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành và thực thi nghiệp vụ. Trong số đó, triển khai thực hiện hiệu quả các phần mềm, như thủ tục tàu biển, biên lai điện tử, theo dõi tàu, bố trí vị trí neo đậu, giám sát hoạt động của hoa tiêu, tàu lai; minh bạch hoá công tác thủ tục hành chính thông qua việc niêm yết công khai, rõ ràng, đầy đủ, chính xác các thủ tục và hướng dẫn giải quyết thủ tục.

Song song với đó, không ngừng vận động, phối hợp chặt chẽ với các chủ cảng triển khai hiệu quả công tác thu hút nguồn hàng về tỉnh; tăng cường các hoạt động quảng bá thương hiệu, tối ưu hóa hoạt động khai thác cảng, tối ưu hóa cầu bến, hỗ trợ cho các hoạt động cảng từ vùng neo; chuẩn hóa, ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ, phần mềm, nhằm tăng năng suất khai thác và chất lượng dịch vụ, nâng cao năng lực bốc dỡ hàng hóa.

Đồng thời, ưu tiên nguồn lực, đẩy mạnh hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối các khu công nghiệp, khu kinh tế với hệ thống hạ tầng cảng biển, góp phần tạo điều kiện thuận lợi trong lưu thông, vận chuyển hàng hóa; đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và đồng hành cùng các nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để sớm đưa vào vận hành các nhà máy, công xưởng nhằm tạo ra nguồn hàng định kỳ, ổn định, bền vững.

Để đồng hành cùng doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước trong lĩnh vực hàng hải, cảng biển đã thường xuyên tổ chức hội nghị trao đổi, phân tích, đánh giá tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Bước vào giai đoạn 3 tháng cuối năm, thời điểm hoạt động giao thương, nhu cầu vận tải hàng hóa tăng mạnh, các cơ quan quản lý và doanh nghiệp khai thác cảng đang khẩn trương triển khai đồng bộ giải pháp nâng cao năng lực phục vụ.

Song song với đó là đầu tư hạ tầng logistics, đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu tiềm năng và lợi thế cạnh tranh từ hệ thống hạ tầng cảng biển đồng bộ, hiện đại, liên thông./.

