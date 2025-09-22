Quảng Ninh: Đẩy mạnh khai thác du lịch tàu biển và biên giới

Theo đánh giá của các chuyên gia, tàu biển quốc tế là trọng điểm trong chiến lược du lịch, hướng đến nhóm khách chi trả cao.

Để đón dòng khách này, Quảng Ninh triển khai nhiều giải pháp như xúc tiến quảng bá thu - đông 2025, làm việc với hãng tàu để tăng lượt cập cảng, tận dụng chính sách thị thực mới, đóng mới du thuyền 99 chỗ, tăng cường tuần tra an toàn trên vịnh.

Song song, sản phẩm bờ cũng được làm mới như tour làng quê Yên Đức, biểu diễn văn hóa, ẩm thực địa phương, nhằm gia tăng trải nghiệm và chi tiêu của du khách.

Mùa cao điểm cuối năm 2025, ghi nhận hàng loạt hãng tàu lớn trở lại Quảng Ninh. Trong đó, tuyến Bắc Hải-Hạ Long, dừng hoạt động từ khoảng năm 2008, nay đã tái khởi động, dự kiến vận hành 3 chuyến mỗi tuần từ tháng 11/2025.

Ngoài các hành trình tham quan vịnh, city tour, các bên đang nghiên cứu mở rộng tuyến Hạ Long-Hà Nội-Ninh Bình, thậm chí xa hơn, để tăng lựa chọn cho du khách.

6 tháng đầu năm, tỉnh đã đón 33 chuyến tàu với gần 47.000 khách. Dự kiến, cuối năm sẽ có khoảng 70 chuyến tàu quốc tế, với gần 90.000 lượt khách, từ các hãng châu Âu, Bắc Mỹ, Hồng Kông.

Đằng sau sự phát triển du lịch tàu biển là nỗ lực quảng bá, nâng cấp dịch vụ và mở rộng thị trường. Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đáp ứng tốt hạ tầng chuyên biệt, trở thành điểm đến của nhiều hãng lớn như Mein Schiff, Celebrity, Westerdam… Sản phẩm du lịch cũng được làm mới, từ trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa đến ẩm thực bản địa, phục vụ khách cao cấp và kéo dài lưu trú.

Cùng với tàu biển, du lịch biên giới cũng là hướng phát triển được ưu tiên. Tại cặp cửa khẩu Hoành Mô (Việt Nam)-Động Trung (Trung Quốc), tháng 3/2025, đã diễn ra giải đạp xe hữu nghị Việt-Trung với hơn 300 vận động viên tham gia. Đầu tháng 8, đoàn 45 du khách Việt Nam do Hạ Long Tourist tổ chức cũng xuất cảnh theo tour 3 ngày 2 đêm Hạ Long-Bình Liêu-Nam Ninh.

Liên tục gần đây hai bên đã có các cuộc gặp, giao lưu hữu nghị đồng thời gấp rút hoàn thiện hạ tầng du lịch, giao thông phục vụ... sớm hiện thực hóa mục tiêu, mở ra dấu mốc mới cho du lịch xuyên biên giới.

Tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái-Đông Hưng, điểm nối quan trọng Việt Nam-Trung Quốc, việc khôi phục du lịch và mở lại tuyến vận tải hành khách đang khơi thông dòng khách biên giới.

Hai bên phối hợp triển khai cửa khẩu thông minh tại cầu Bắc Luân I, II để số hóa thủ tục, rút ngắn thông quan, nâng trải nghiệm du khách.

Đồng thời, Móng Cái đầu tư mở rộng bãi tắm Trà Cổ, xây dựng phố đi bộ, ẩm thực, chợ đêm; phát triển sản phẩm "1 ngày 2 quốc gia", tour xe tự lái, trải nghiệm sông biên giới..., đa dạng hóa và tăng sức hút du lịch.

Những đổi mới về thủ tục và hạ tầng xuất nhập cảnh cũng rất quan trọng. Cửa khẩu Bắc Luân II hiện đại, hỗ trợ thông quan hàng hóa và nhập khẩu thủy hải sản; xe du lịch tự lái được thí điểm; đường cao tốc Hạ Long-Vân Đồn - Móng Cái giúp rút ngắn di chuyển, mang lại trải nghiệm liền mạch cho du khách quốc tế.

Bên cạnh đó, Quảng Ninh đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến thị trường quốc tế, đặc biệt hướng đến Đông Bắc Á, Trung Quốc, Ấn Độ, châu Âu...; đồng thời đầu tư sản phẩm sự kiện, du lịch lễ hội, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp để giữ chân khách quốc tế.

Tuy vậy, du lịch tàu biển và biên giới vẫn đối mặt với nhiều thách thức như quản lý an toàn và dịch vụ chưa đồng đều, thủ tục xuất nhập cảnh đôi lúc còn rườm rà, nhu cầu khách quốc tế đòi hỏi dịch vụ chất lượng cao hơn, phối hợp xuyên biên giới còn vướng thủ tục, ngôn ngữ, quy định.

Một trong điểm quan trọng là cần thiết kế, làm mới hoặc nối dài các hành trình, tour tuyến mới, hấp dẫn, mang đậm bản sắc văn hóa... để thu hút, giữ chân du khách lâu hơn.

Vì thế, tỉnh đang nỗ lực khắc phục những bất cập, tăng tốc triển khai kế hoạch thu hút khách quốc tế qua du lịch tàu biển, biên giới, hướng tới mục tiêu năm 2025 đón 20 triệu lượt khách, trong đó 4,5 triệu khách quốc tế, đồng thời mở rộng thị trường, nâng chất lượng dịch vụ và đa dạng sản phẩm./.

