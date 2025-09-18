Hấp dẫn những điểm đến mùa du lịch Thu-Đông tại Quảng Ninh

Hàng năm, cứ vào cuối tháng Tám, khi sắc thu bắt đầu phủ màu vàng lên cảnh quan, Quảng Ninh bắt đầu khởi động du lịch mùa Thu Đông hấp dẫn.

Mùa Thu là thời điểm lý tưởng để đi du lịch với thời tiết mát mẻ, không khí trong lành và cảnh quan thơ mộng.

Mùa Thu Đông ở Quảng Ninh mang vẻ đẹp quyến rũ với tiết trời se mát, phù hợp để khám phá vịnh Hạ Long, chinh phục cung đường biên giới Bình Liêu, tham quan Yên Tử hay trải nghiệm dịch vụ ở các khu nghỉ dưỡng khoáng nóng như Quang Hanh.

Hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, lễ hội độc đáo và ẩm thực địa phương đặc sắc…mang đến bức tranh đa sắc màu thu hút du khách khi đến Quảng Ninh vào dịp này.

Năm 2024, Tạp chí Forbes đã lựa chọn Vịnh Hạ Long là một trong những điểm đến tuyệt vời nhất trong năm, với trải nghiệm hấp dẫn nhất định phải thử tại đây là tận hưởng mùa thu trên vịnh di sản.

Vào mùa Thu, nắng vùng vịnh không còn chói chang mà trời trong veo và không khí se mát. Từ trên boong tàu, thu vào tầm mắt kỳ quan để tâm hồn được thả theo sắc xanh ngút ngàn của biển trời và những đảo đá đẹp như tranh vẽ, trải nghiệm này không gì có thể so sánh được.

Tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Tại khu vực miền Tây, đỉnh Phượng Hoàng thuộc bản 12 Khe, phường Vàng Danh nằm ở độ cao gần 500m, nơi đây được bao phủ bởi rừng thông, cùng những đồi cỏ trập trùng những năm gần đây là địa điểm thích hợp với những buổi dã ngoại cuối tuần. Thu Đông là mùa cỏ cháy vàng óng như thảm vàng từ đỉnh xuống chân đồi, du khách có thể trải nghiệm cắm trại qua đêm, chờ đón bình minh.

Trong khi đó, rừng Yên Tử vào mùa Thu Đông cũng loang những sắc vàng khiến chốn thiền giữa thiên nhiên trở nên tĩnh lặng, mang đến cho du khách những phút bình yên, thư thái.

Đến với Yên Tử, du khách sẽ không thể bỏ qua trải nghiệm khám phá Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc vừa được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới.

Du khách có thể trải nghiệm thiền buông thư trong rừng trúc, săn mây bình minh chùa Đồng, thưởng thức chương trình “Diệu âm Yên Tử sơn.” Bên cạnh đó, còn có hoạt động khoác cổ phục dạo Làng Nương hay tham gia giải chạy “Yên Tử Heritage-Chạm vùng di sản”, tạo nên một Yên Tử vừa linh thiêng vừa hiện đại.

Vẻ đẹp cổ kính của cầu Thấu Ngọc trong chùa Côn Sơn, thuộc Khu di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Dự kiến, quý 4/2025 phường Yên Tử tổ chức lễ hội "Yên Tử-Sắc thu Thiền định" với hàng loạt các chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch hấp dẫn như Sáng tác nghệ thuật về Yên Tử mùa thu, các cuộc thi ảnh "Mùa thu Yên Tử"; thi, biểu diễn thơ, nhạc về Yên Tử; trưng bày các tác phẩm nghệ thuật về Yên Tử; hội thi làm đèn lồng, rước đèn lồng gắn với Tết Trung thu; chương trình nghệ thuật cổ truyền, dân tộc người Dao Thanh Y; giao lưu lửa trại, rước đèn Trung thu, kết hợp với rước, thả đèn hoa đăng…

Khu vực miền Đông, Quảng Ninh lại hấp dẫn du khách với thiên đường cỏ lau miền biên giới các xã Bình Liêu, Hoành Mô, Lục Hồn luôn “dậy sóng” mỗi mùa thu về. Đây là địa danh du lịch bụi nổi tiếng nhờ con đường “Sống lưng khủng long” với cột mốc 1305 nằm giữa khung cảnh hoang vu, khoáng đạt của vùng đồi núi Đông Bắc với khí hậu mát mẻ.

"Sống lưng khủng long" ở khu vực cột mốc 1305. (Ảnh: Nguồn Trung tâm Thông tin- văn hóa Bình Liêu)

Thời điểm này, các xã biên giới huyện Bình Liêu cũ đang chuyển mình vào mùa lau đẹp nhất. Từng vạt hoa lau bung nở trắng xóa khắp những ngọn đồi, dọc theo cung đường biên giới, hòa quyện với sắc vàng óng của những thửa ruộng bậc thang, màu xanh mây trời, tạo nên một bức tranh thiên nhiên sinh động.

Với chiến lược kích cầu toàn diện, du lịch Thu-Đông Quảng Ninh từ “thấp điểm” đang dần trở thành thời gian rực rỡ, hút khách. Sự kết hợp giữa cảnh quan thơ mộng, sản phẩm mới với các sự kiện lớn văn hóa, thể thao hấp dẫn, có điểm nhấn sẽ tạo sức hút lớn, khẳng định vị thế “điểm đến bốn mùa” cho du lịch Quảng Ninh.

Du khách đến Quảng Ninh cuối năm không chỉ mang về kỷ niệm đẹp mà còn cảm nhận rõ sự đổi thay, bứt phá, gợi mở những trải nghiệm mới cho các hành trình tiếp theo trong mùa du lịch Thu Đông tại vùng đất mỏ./.

