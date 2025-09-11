Quảng Ninh: Cô Tô khẳng định sức hút với sản phẩm du lịch dưới nước độc đáo

Cô Tô đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với việc tập trung phát triển các dịch vụ và sản phẩm du lịch dưới nước.

Đây không chỉ là lời đáp cho nhu cầu trải nghiệm ngày càng cao của du khách, mà còn là bước đi chiến lược để nâng tầm thương hiệu và tạo dấu ấn khác biệt cho Cô Tô trên bản đồ du lịch biển đảo.

Những năm gần đây, Cô Tô được biết đến nhiều hơn nhờ vẻ đẹp hoang sơ, những bãi cát trắng mịn, khí hậu mát lành cùng hàng loạt đảo nhỏ tuyệt đẹp. Tuy nhiên, tiềm năng này chưa khai thác hết; thậm chí một số dịch vụ tự phát đã ảnh hưởng đến hình ảnh điểm đến.

Trong khi đó, xu hướng khám phá và trải nghiệm - đặc biệt là các hoạt động dưới nước - đang ngày càng bùng nổ. Chỉ riêng tháng 7/2025, huyện đảo đã đón hơn 129.000 lượt khách, trong đó các dịch vụ như môtô nước, dù bay, lặn ngắm san hô trở thành “điểm nhấn” hút du khách trẻ tuổi.

“Chính từ nhu cầu đó, du lịch dưới nước được xác định là mũi nhọn để nâng tầm, gia tăng sức hút, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao khả năng cạnh tranh của Cô Tô,” bà Ngô Thị Minh Sao, Phó Phòng Văn hóa, Du lịch và Khoa học Công nghệ Cô Tô, nhấn mạnh.

Trong năm 2025, huyện đã triển khai Đề án thí điểm hoạt động vui chơi dưới nước và tham quan đảo, mở rộng nhiều sản phẩm như môtô nước, dù bay, kayak, sup tại các điểm Vàn Chảy, Hồng Vàn, vụng Tròn, Ba Châu, Cô Tô Con.

Song song với đó, các tour tham quan liên đảo như Tour 3 đảo (Cô Tô Con-hòn Cá Chép-hòn Sư Tử) hay hành trình ra đảo Trần cũng được chú trọng, hình thành chuỗi sản phẩm biển-đảo gắn kết.

Huyện đặc biệt quan tâm tới việc nâng chất lượng dịch vụ ở các bãi tắm nổi tiếng như Hồng Vàn, Vàn Chảy, đồng thời chấn chỉnh tình trạng khai thác tự phát tại bãi Tình Yêu. Các hoạt động mới như lặn ngắm san hô, kayak, sup hay cano ngắm hoàng hôn được đưa vào quản lý, bảo đảm an toàn và giữ hình ảnh điểm đến văn minh.

Bên cạnh đó, Cô Tô cũng yêu cầu doanh nghiệp khai thác tour liên đảo phải đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý, phương tiện, nhân lực cứu hộ và tiêu chuẩn môi trường.

Các bãi tắm tại Cô Tô thu hút đông du khách. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)

Đặc biệt, huyện thí điểm mô hình Net Zero tour, gắn với Đề án “Huyện không rác thải nhựa,” tạo chuỗi trải nghiệm thân thiện, giảm phát thải từ vận chuyển, lưu trú đến vui chơi - phù hợp với các sản phẩm dưới nước vốn nhạy cảm với môi trường.

Để khẳng định thương hiệu, Cô Tô xác định du lịch dưới nước và tour đảo là trục sản phẩm trọng tâm, với bốn hướng đi chính: đa dạng sản phẩm (thể thao biển, tour đảo, kinh tế ban đêm), đầu tư hạ tầng (cảng khách, bến/Âu cảng, kiểm soát bến tạm), siết chặt quản lý (xử lý hoạt động tự phát, bảo đảm an toàn và môi trường) và phát triển nhân lực (đào tạo cứu hộ, hướng dẫn viên lặn và thể thao biển theo chuẩn quốc tế).

Về lâu dài, Quảng Ninh còn định hướng xây dựng khu bảo tồn biển gắn với đảo Trần nhằm quản lý bền vững tài nguyên, kết hợp phát triển du lịch sinh thái có kiểm soát. Với chiến lược đồng bộ từ hạ tầng, quản lý đến nhân lực và môi trường, Cô Tô đặt mục tiêu trở thành trung tâm du lịch biển - đảo xanh, an toàn và giàu trải nghiệm.

Việc đầu tư cho sản phẩm du lịch dưới nước không chỉ nhằm tăng lượng khách trước mắt, mà là chiến lược dài hạn để khẳng định vị thế Cô Tô - một điểm đến đặc sắc, khác biệt trên bản đồ du lịch biển đảo Việt Nam./.

