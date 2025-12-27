Đắk Lắk: Tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến 4 người tử vong

Trưa 27/12, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy tại xã Hòa Phú, khiến 4 người trong một gia đình tử vong.

Bốn nạn nhân tử vong gồm: Vợ chồng chị T.T.T.N. (28 tuổi), anh H.K.D. (35 tuổi) và hai con trai là H.B.H. (8 tuổi), H.B.L. (4 tuổi).

Cả bốn người tử vong do ngạt khói; riêng người con trai út (26 ngày tuổi) may mắn sống sót.

Anh Lê Lý, hàng xóm nạn nhân cho biết vào khoảng gần 3 giờ sáng, cả gia đình anh đang ngủ thì bất ngờ nghe tiếng nổ lộp độp.

Thời điểm này, lửa đã bùng lên dữ dội, thiêu cháy căn nhà cấp 4 của gia đình anh H.K.D. (35 tuổi). Anh và bà con xung quanh tiến hành cạy cửa chính và phá tường từ khu vực nhà tắm của mình để tiếp cận căn nhà nạn nhân nhưng không thành do lửa lan nhanh, khói mù mịt.

Khi lực lượng chức năng đến đã tiến hành triển khai các biện pháp chữa cháy và phá tường tạo lối tiếp cận để đưa các nạn nhân ra ngoài.

Liên quan vụ cháy, bác sỹ Nguyễn Ngọc Thịnh, Phụ trách Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, vào khoảng 3 giờ sáng, bệnh viện tiếp nhận 6 trường hợp cấp cứu. Trong đó, 4 trường hợp tử vong ngoài viện, đã được gia đình xin đưa thi thể về lo hậu sự.

Riêng bé trai 26 ngày tuổi, con của vợ chồng anh D., được đưa vào bệnh viện trong tình trạng suy hô hấp độ 2; bỏng độ 1 - vùng đầu, cổ, lưng và hai mông, với diện tích khoảng 8%.

Bệnh nhi được theo dõi bỏng đường hô hấp, theo dõi nhiễm trùng huyết sơ sinh. Đến nay, sức khỏe bé trai đã tạm ổn, hiện đang điều trị tại Khoa Cấp cứu Nhi sơ sinh.

Các bác sỹ tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu cho các nạn nhân. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngoài ra, Bệnh viện cũng tiếp nhận 1 chiến sỹ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tham gia cứu nạn trong tình trạng mệt, khó thở, thở rít và đang được theo dõi ngộ độc khí CO.

Cùng ngày, ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đến hiện trường, thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân.

Ông Trương Công Thái cho biết khi đám cháy bùng phát lớn, khói dày đặc thì việc thoát nạn gần như không thể nếu chỉ có một lối ra vào. Vụ việc là bài học đặc biệt đau xót về công tác phòng cháy, chữa cháy trong khu dân cư.

Các gia đình vừa ở vừa kinh doanh, nhất là kinh doanh các mặt hàng dễ cháy, cần bố trí khu vực buôn bán tách biệt với không gian sinh hoạt, đồng thời phải có lối thoát hiểm thông thoáng hoặc phương án kêu cứu từ bên ngoài.

Hiện, các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an đã đến hiện trường phối hợp điều tra nguyên nhân vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng này./.

