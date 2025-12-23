Hải Phòng: Điều tra nguyên nhân vụ cháy nổ khu nhà trọ khiến 2 người bị thương

Công an phường An Hải, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, khoảng 21 giờ 35 phút, ngày 22/12, cơ quan chức năng đã nhận được tin báo về việc xảy ra vụ nổ và cháy tại nhà trọ ở số 20 ngõ Đồng Diễn, phố Tôn Đức Thắng, phường An Hải.

Nhận được tin báo, Công an phường An Hải đã phối hợp với Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 4 khẩn trương xuống hiện trường phun nước dập tắt đám cháy.

Vụ nổ và cháy khiến 2 người bị bỏng là Quách Văn Hiếu (sinh năm 1981) và em trai là Quách Văn Chung (sinh năm 1983), quê của 2 nạn nhân ở phố Re, xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ. Trong đó, Quách Văn Hiếu bị bỏng nặng, thương tích ở mặt, tay, chân.

Sau khi tiếp cận hiện trường, Công an phường An Hải đã cùng với nhân dân và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Vụ nổ khiến căn nhà trọ cấp 4, lợp mái tôn, có diện tích khoảng 20m2 bị sập hoàn toàn. Chủ nhà trọ là chị Nguyễn Thị Cam.

Cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc./.

