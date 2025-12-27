Xã hội

Lạng Sơn: 3 người trong gia đình tử vong bất thường ở xã Vũ Lăng

Các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn đang thực hiện các thủ tục xác minh danh tính và làm rõ nguyên nhân vụ 3 người gồm hai vợ chồng và một cháu bé tử vong ở xã Vũ Lăng.

Nguyễn Quang Duy

Ngày 27/12, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Vũ Lăng, tỉnh Lạng Sơn xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 3 người tử vong.

Vụ việc xảy ra tại thôn Bảo Thanh; các nạn nhân được xác định là hai vợ chồng và một cháu bé.

Hiện các cơ quan chức năng đang thực hiện các thủ tục xác minh danh tính và làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)
