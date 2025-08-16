Kết luận ban đầu vụ nữ bệnh nhân tử vong bất thường tại bệnh viện ở Lào Cai

Ngày 16/8, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Lào Cai cho biết Sở vừa có kết luận ban đầu về nguyên nhân nữ bệnh nhân tử vong bất thường tại Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh vào ngày 23/7.

Theo đó, ngày 24/7, sau khi trường hợp bệnh nhân Đặng Thị M. (sinh năm 1977, ở xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai) tử vong tại bệnh viện, Bệnh viện Đa khoa số 1 đã thành lập Hội đồng chuyên môn xác định nguyên nhân tử vong.

Đến ngày 12/8, Sở Y tế có thông báo số 276/TB-SYT về công bố kết luận của Hội đồng chuyên môn Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai.

Theo đó, trường hợp bà M. tử vong có thể là một trường hợp rối loạn nhịp tim nguy hiểm, có cơn rung thất, chưa loại trừ nhồi máu phổi/tăng huyết áp, suy nhược cơ thể, mất ngủ kéo dài, là thể bệnh diễn biến nhanh, đột ngột và gây tử vong. Đồng thời, đây là một tai biến y khoa ngoài mong muốn.

Trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh, Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai đã thực hiện đúng trách nhiệm chăm sóc, điều trị người bệnh và các quy định về chuyên môn kỹ thuật.

Sở Y tế Lào Cai đã mời các chuyên gia là bác sỹ đầu ngành về lĩnh vực cấp cứu, tim mạch của Bệnh viện Bạch Mai tham gia vào Hội đồng chuyên môn cấp Sở nhằm xác định trong quá trình tiếp nhận, chẩn đoán, điều trị đối với người bệnh có xảy ra sai sót về chuyên môn không; Trách nhiệm cá nhân đối với sai sót dẫn đến bà Đặng Thị M. tử vong (nếu có).

Ngày 6/8, Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai đã có buổi làm việc chính thức với gia đình bệnh nhân Đặng Thị M. và giải thích, động viên, thăm hỏi, chia sẻ cùng gia đình.

Trước đó, bệnh nhân Đặng Thị M., sinh năm 1977, trú tại xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai vào Trung tâm y tế Khu vực Trấn Yên điều trị với lý do đau đầu, chóng mặt từ ngày 16/7 đến ngày 22/7.

Sau một tuần điều trị không có tiến triển, bệnh nhân xin chuyển viện ra Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 điều trị.

Tại Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, bệnh nhân Đặng Thị M. đã nhập viện điều trị lúc 23 giờ, ngày 22/7 và được sơ bộ chẩn đoán theo dõi tai biến mạch máu não. Tuy nhiên, do hệ thống máy CT scanner thời điểm đó đang bảo dưỡng chưa thể tiến hành chụp được, Bệnh viện Hữu Nghị 103 tư vấn người nhà bệnh nhân chuyển sang Bệnh viện đa khoa số 1 tỉnh điều trị.

Tại Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai, bệnh nhân Đặng Thị M. đã nhập viện điều trị lúc 23 giờ 37 phút, ngày 22/7 trong tình trạng đau đầu, chóng mặt, tê chân tay, mệt mỏi, mất ngủ kéo dài, khó thở nhẹ.

Ngay sau khi nhập viện, các bác sỹ đã hỗ trợ bệnh nhân M. thở oxy, truyền dịch, tăng cường tuần hoàn não, thực hiện các xét nghiệm cơ bản và chuyên sâu.

Trong ngày 23/7, các bác sỹ tiếp tục chỉ định thực hiện thêm các kĩ thuật cận lâm sàng để kiểm tra. Các kết quả trả về không ghi nhận tổn thương rõ ràng tại thời điểm thực hiện. Các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân ổn định.

Tuy nhiên, đến 17 giờ cùng ngày, bệnh nhân Đặng Thị M. đột ngột diễn biến nặng, ngừng tuần hoàn và tử vong sau khi cấp cứu tích cực không thành công./.

