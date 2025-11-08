Đồng Tháp: 3 người tử vong bất thường trong nhà trọ, trong đó có 1 trẻ em

Theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp, lực lượng chức năng đang điều tra vụ 3 người được phát hiện tử vong trong phòng trọ tại xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp.

Qua nguồn tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ 15 phút ngày 8/11, chủ vựa dừa ở xã Tân Hương không thấy chị T.T.L.T. (45 tuổi, trú tại xã Hòa Hưng, tỉnh An Giang) đến làm việc nên gọi điện nhiều lần nhưng không liên lạc được.

Đến khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, chủ vựa dừa đến phòng trọ của chị T. ở xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp để tìm nhưng thấy cửa phòng trọ khóa bên trong, gọi không có ai trả lời nên báo chủ nhà trọ đến kiểm tra.

Khi chủ nhà trọ mở cửa phòng trọ thì phát hiện chị T. cùng anh N.V.K. (41 tuổi, sống chung) và bé Th. (11 tuổi, con gái chị T.) đã tử vong, bên trong căn phòng có mùi xăng.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân Hương đã có mặt, phong tỏa hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp điều tra vụ việc./.

