An Giang: Hai vợ chồng tử vong bất thường trong phòng ngủ

Tối 11/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến hai người tử vong trong phòng ngủ, trên người có nhiều vết đâm tại khu vực khóm 2, phường Long Xuyên.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ ngày 11/8, Công an phường Long Xuyên nhận được tin báo của anh D.T. P, (sinh năm 1996, trú tại khóm 2, phường Long Xuyên) về việc khi đến nhà ông D.V.P. (sinh năm 1962) và bà L.T.T (sinh năm 1961) là bố mẹ ruột của anh tại số 15, đường Lê Minh Ngươn, khóm 2, phường Long Xuyên thì phát hiện cả hai người đã tử vong trong phòng ngủ, trên người có nhiều vết đâm.

Xét thấy vụ việc có tính chất phức tạp, xảy ra tại trung tâm phường Long Xuyên, gây hoang mang dư luận, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an phường Long Xuyên, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân khiến 2 người tử vong.

Được biết, vợ chồng ông P. và bà T. sống bằng nghề kinh doanh sắt, vít, bulong... thời gian gần đây thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu Cơ quan điều tra xác định: Có khả năng do mâu thuẫn gia đình nên ông P. và bà T. cự cãi. Trong lúc cự cãi, ông P đã dùng dao đâm chết bà T sau đó dùng dao tự sát.

Hiện vụ việc đang được Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang điều tra làm rõ./.

Đồng Tháp: Hai anh em ruột tử vong sau cuộc nhậu Trong quá trình nhậu, nhóm 5 người ở xã Bình Thành, tỉnh Đồng Tháp, xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, đánh nhau. Hậu quả, hai anh em ruột Chí Em và Chí Anh tử vong tại chỗ.