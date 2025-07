Cần Thơ: Mâu thuẫn sau chuyện vứt cái ly vỡ, một thanh niên bị đâm tử vong

Ngày 7/7, Thượng tá Huỳnh Minh Thơ, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Cần Thơ cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự Trần Văn Sơn (sinh năm 1968, thường trú xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau; hiện trú tại phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ) về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 5/7, vợ chồng Sơn và anh ruột là Trần Văn Phi uống bia tại quán nhậu L. ở bờ kè phường Ô Môn. Sau khi nhậu xong, Sơn lấy xe chở vợ và anh trai đi uống càphê gần đó.

Trong lúc uống nước, do say nên Phi làm vỡ ly, Sơn nhặt bỏ vào thùng rác bàn bên cạnh thì xảy ra mâu thuẫn với Thạch Hoàng Em (sinh năm 1991) và Thạch Minh Nhí (sinh năm 2001), cùng trú tại xã An Lạc Thôn, thành phố Cần Thơ.

Nhí đấm vào mặt Sơn sau đó lấy dao thủ sẵn trong người ra đâm. Thạch Hoàng Em cũng nhảy vào hỗ trợ. Sơn chụp được dao đâm trả làm Nhí bị thương.

Sau khi đánh nhau, vợ chồng Sơn được anh trai lấy xe chở rời khỏi hiện trường.

Nhí và Hoàng Em được Tổ tuần tra Công an phường Ô Môn phát hiện đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Ô Môn sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Do vết thương quá nặng, đến 4 giờ sáng ngày 6/7, Nhí tử vong.

Tổ tuần tra Công an phường Ô Môn tiến hành truy đuổi tạm giữ vợ chồng Trần Văn Sơn và anh trai. Do hai anh em Sơn, Phi đều bị thương nên lực lượng công an đưa vào bệnh viện xử lý vết thương sau đó đưa về Công an phường Ô Môn làm việc.

Hiện cơ quan Công an đã thu giữ tang vật và tiếp tục điều tra xử lý những người có liên quan theo quy định pháp luật./.

