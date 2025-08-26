Bé sơ sinh tử vong bất thường ở Thành phố Hồ Chí Minh: Người mẹ đã trình diện công an

Người mẹ của bé sơ sinh, được phát hiện tử vong tại một con hẻm ở thành phố Hồ Chí Minh, đã trình diện công an để phục vụ công tác điều tra. Người phụ nữ này khai rằng đã sinh con và rời khỏi hiện trường cùng nhóm bạn.

Ngày 26/8, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an phường Phú Mỹ để điều tra vụ việc một bé sơ sinh tử vong bất thường.

Khoảng 6h sáng 25/8, một công nhân đi làm về phát hiện thi thể một bé sơ sinh tại con hẻm trên Quốc lộ 51, thuộc phường Phú Mỹ. Tại hiện trường, thi thể bé gái vẫn còn nguyên dây rốn nhưng không nguyên vẹn, nghi bị động vật cắn. Cạnh đó, công an tìm thấy một bộ đồ người lớn dính máu, nhau thai và nhiều vết máu.

Qua trích xuất camera an ninh của nhà dân gần đó, công an xác định rạng sáng cùng ngày có một ô tô dừng lại ở Quốc lộ 51. Một người bước xuống, ít phút sau đó lên xe cùng nhóm bạn rời khỏi hiện trường.

Sau khi nắm được thông tin, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính người mẹ của bé gái này là chị H, ngụ tỉnh Đồng Nai. Chị H sau đó đã đến trình diện và được đưa đi điều trị, theo dõi y tế trước khi làm việc với công an.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ./.