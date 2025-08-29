Tàu Cảnh sát Biển Việt Nam CBS 8001 kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Indonesia

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 29/8, Đoàn công tác Tàu Cảnh sát Biển Việt Nam CBS 8001 đã rời Indonesia, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với Cảnh sát biển Indonesia.

Tiễn đoàn tại cảng Tanjung Priok có Chuẩn Đô đốc, Trưởng phòng Huấn luyện Cảnh sát biển Indonesia Ivan Gatot Prijanto; Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Indonesia, Đại tá Nguyễn Tuấn Đức; Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia.

Tại lễ tiễn, Đại tá Nguyễn Trần Đông - Phó Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3, Trưởng đoàn công tác - cảm ơn Cảnh sát Biển Indonesia (Bakamla) đã đón tiếp trọng thị và hợp tác hiệu quả trong các hoạt động của đoàn trong thời gian diễn ra chuyến thăm. Điều đó góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hai lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam-Indonesia.

Chuẩn Đô đốc Ivan Gatot Prijanto đánh giá cao kết quả chuyến công tác của đoàn Tàu Cảnh sát Biển Việt Nam CBS 8001, đồng thời bày tỏ hy vọng trong thời gian tới sẽ có nhiều hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả hơn nữa giữa lực lượng Cảnh sát Biển hai nước.

Tàu Cảnh sát Biển Việt Nam CBS 8001 rời Cảng Tanjung Priok. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

Trong thời gian diễn ra chuyến thăm từ 25-29/8, đoàn công tác Tàu Cảnh sát Biển Việt Nam CBS 8001 đã đến chào xã giao Phó Đô đốc, Tư lệnh Cảnh sát Biển Indonesia Irvansyah; Thống đốc Jakarta Pramono Anung Wibowo.

Tại các cuộc tiếp xúc, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, trong đó có hợp tác giữa các lực lượng chấp pháp trên biển, tương xứng với mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.

Indonesia và Việt Nam có chung đường biên giới trên biển, vì vậy việc tăng cường hợp tác giữa hai nước trong đảm bảo an ninh, an toàn trên biển có ý nghĩa rất quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh tình hình trên biển thời gian qua có xu hướng gia tăng căng thẳng.

Trong khuôn khổ chuyến thăm này, đoàn công tác Tàu Cảnh sát Biển Việt Nam CBS 8001 cũng thăm và tham gia hoạt động giao lưu thể thao với cán bộ, thủy thủ Cảnh sát Biển Indonesia; tham quan văn hóa tại thành phố Jakarta. Đặc biệt, hai lực lượng còn có hoạt động phối hợp luyện tập một số nội dung trên biển./.

