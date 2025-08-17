Lãnh đạo Việt Nam gửi thư mừng Quốc khánh Cộng hòa Indonesia

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 80 Quốc khánh Cộng hòa Indonesia (17/8/1945-17/8/2025), ngày 17/8/2025, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư mừng tới Tổng thống Prabowo Subianto; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi thư mừng tới Chủ tịch Hội đồng Đại biểu Nhân dân Puan Maharani.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã gửi thư mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Sugiono./.

Việt Nam-Indonesia tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương Trên cơ sở đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, hai bên nhất trí thúc đẩy ký hiệp định thương mại gạo, góp phần xuất khẩu gạo lâu dài, ổn định, bảo đảm an ninh lương thực của Indonesia.