Việt Nam và Indonesia thúc đẩy hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Sáng 11/11, tại Hà Nội, Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Học viện Tự cường Dân tộc (LEMHANNAS), Cộng hòa Indonesia do Tiến sỹ Ace Hasan Syadzily, Chủ tịch LEMHANNAS làm Trưởng đoàn.

Tại buổi tiếp, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng chào mừng và nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam, trong đó có Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh của Đoàn LEMHANNAS hết sức có ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam và Indonesia cùng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2025, tạo ra cơ hội hợp tác để tiếp tục khẳng định và thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện mới được Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto xác lập vào tháng 3/2025.

Giới thiệu với Đoàn LEMHANNAS về Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Xuân Thắng cho biết Học viện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cho Trung ương và địa phương của Việt Nam, một nhiệm vụ tương đồng với LEMHANNAS.

Chủ tịch LEMHANNAS Ace Hasan Syadzily cho biết mục đích của chuyến thăm, làm việc với Học viện để trao đổi quan điểm và tìm hiểu về quá trình chuyển đổi hệ thống giáo dục của Việt Nam nhằm tham khảo xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ mục tiêu phát triển Indonesia đến năm 2045.

Chủ tịch LEMHANNAS Ace Hasan Syadzily thông tin LEMHANNAS là cơ quan đào tạo chiến lược cấp quốc gia, trực thuộc Tổng thống Indonesia, có nhiệm vụ đào tạo và chuẩn bị thế hệ lãnh đạo quốc gia có tầm nhìn toàn diện, tích hợp và chuyên nghiệp. Các học viên LEMHANNAS tham gia chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo quốc gia đến thăm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh bao gồm sỹ quan cao cấp quân đội, cảnh sát, quan chức Chính phủ và doanh nhân.

Chủ tịch Học viện LEMHANNAS nhấn mạnh phía Indonesia đánh giá cao những thành tựu kinh tế lớn của Việt Nam và mong muốn hai nước tăng cường hợp tác nhằm tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thông tin với Đoàn LEMHANNAS, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cho biết Việt Nam đang chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng, trong đó có việc đề ra các quyết sách chiến lược. Trong các quyết sách chiến lược cho thời kỳ phát triển mới, Đảng, Nhà nước Việt Nam xác định xây dựng một nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới. Đây là nội dung mới và rất quan trọng, trong bối cảnh Việt Nam đang thực hiện nhiều chuyển đổi như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đặc biệt là chuyển đổi về cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng tiếp Tiến sỹ Ace Hasan Syadzily, Chủ tịch Học viện Tự cường Dân tộc Cộng hòa Indonesia. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành nghị quyết về phát triển giáo dục theo phương châm nền giáo dục mở, hiện đại, kết nối và lấy kết quả đầu ra để đánh giá chất lượng. Đối với giáo dục đại học, trọng tâm là hướng đến xây dựng thị trường lao động linh hoạt dựa trên khoa học công nghệ.

Để cụ thể hóa hợp tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ giữa hai nước và hai Học viện, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị giao cơ quan hợp tác quốc tế của hai Học viện xây dựng khung hợp tác ưu tiên và chuẩn bị ký kết bản ghi nhớ hợp tác (MOU). Các nội dung trọng tâm sẽ bao gồm hợp tác đào tạo, nghiên cứu và đối thoại chính sách, trao đổi chuyên gia và trao đổi xuất bản phẩm.

Chủ tịch LEMHANNAS Ace Hasan Syadzily nhất trí với đề xuất này và mong muốn thúc đẩy hợp tác cụ thể hơn, bao gồm trao đổi học viên, nghiên cứu chính sách, tổ chức các chuyến thăm làm việc... Các hoạt động này sẽ góp phần tăng cường hiểu biết về mô hình quản trị công, hoạch định chính sách đối ngoại và quản trị an ninh khu vực của hai nước.

Sau buổi tiếp, hai đoàn đại biểu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Tự cường Dân tộc (LEMHANNAS), Cộng hòa Indonesia đã có tọa đàm trao đổi, làm việc về quá trình chuyển đổi hệ thống giáo dục của Việt Nam nhằm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ mục tiêu phát triển đến năm 2045; kinh nghiệm, chính sách, mô hình hợp tác trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao./.

Doanh nghiệp Việt Nam, Indonesia thúc đẩy hợp tác đầu tư và thương mại Hiện nay, các doanh nghiệp Indonesia đã đầu tư gần 700 triệu USD vào Việt Nam, chủ yếu trong các lĩnh vực chế biến thực phẩm, năng lượng, vật liệu xây dựng, logistics và bán lẻ.