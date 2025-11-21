Tăng cường hợp tác kiểm toán Việt Nam-Indonesia phát triển, hiệu quả

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, trong thời gian từ ngày 17/11 - 21/11, Đoàn công tác của Kiểm toán nhà nước do Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Minh Khương dẫn đầu đã thăm và làm việc với Ủy ban Kiểm toán Indonesia, Văn phòng kiểm toán khu vực Tây Java và phối hợp tổ chức Hội thảo chung lần thứ 4 giữa hai cơ quan.

Tại buổi làm việc song phương giữa hai cơ quan, bà Isma Yatun - Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Indonesia bày tỏ vui mừng được đón tiếp Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Minh Khương và Đoàn công tác của Kiểm toán nhà nước Việt Nam đến thăm và làm việc, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự ủng hộ của Kiểm toán nhà nước Việt Nam dành cho Ủy ban Kiểm toán Indonesia trong suốt thời gian qua, đặc biệt với vị trí Chủ tịch Tổ chức quốc tế các cơ quan kiểm toán tối cao (INTOSAI) và thành viên Hội đồng Kiểm toán Liên hợp quốc.

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Ủy ban Kiểm toán Indonesia (BPK), Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam Trần Minh Khương mong muốn cuộc gặp sẽ tiếp tục mở ra những triển vọng mới cho hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Minh Khương nhấn mạnh với những quan hệ truyền thống gắn bó trên nhiều lĩnh vực giữa Kiểm toán hai bên, hợp tác giữa hai cơ quan trong thời gian tới chắc sẽ ngày càng hiệu quả, thiết thực và xứng tầm với quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai quốc gia.

Nêu định hướng hợp tác giữa Kiểm toán nhà nước Việt Nam và Ủy ban Kiểm toán Indonesia trong thời gian tới, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam Trần Minh Khương cho biết, Kiểm toán nhà nước Việt Nam mong muốn thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hợp tác song phương, thông qua việc hai bên tăng cường phối hợp tổ chức hội thảo, tọa đàm để cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về những nội dung mà hai bên cùng quan tâm.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Minh Khương và Bà Isma Yatun - Chủ tịch BPK. (Ảnh: TTXVN phát)

Kiểm toán nhà nước Việt Nam tiếp tục cử kiểm toán viên sang Ủy ban kiểm toán Indonesia học hỏi những nội dung là thế mạnh, đồng thời tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, đặc biệt trong khuôn khổ INTOSAI, Tổ chức các Cơ quan kiểm toán tối cao khu vực châu Á (ASOSAI), Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao khu vực Đông Nam Á (ASEANSAI).

Nhất trí với những đề xuất hợp tác của Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước Việt nam, bà Isma Yatun khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, xây dựng, tổ chức các chương trình hợp tác thiết thực để đưa mối quan hệ hợp tác giữa Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Ủy ban Kiểm toán Indonesia lên một tầm cao mới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm đã diễn ra Hội thảo chung lần thứ 4 giữa Kiểm toán nhà nước Việt Nam và Ủy ban Kiểm toán Indonesia. Đây là cơ hội để hai cơ quan chia sẻ kinh nghiệm kiểm toán.

Tại hội thảo, hai bên tập trung trao đổi về hai nội dung trọng yếu hiện nay là “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán” và “Kiểm toán an ninh lương thực”; đồng thời trao đổi về hai nội dung trọng yếu hiện nay là “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán” và “Kiểm toán an ninh lương thực”; chia sẻ về thực tiễn hoạt động kiểm toán các chủ đề trên của hai cơ quan trong thời gian qua, qua đó cùng đúc rút những kinh nghiệm quý áp dụng vào hoạt động kiểm toán của mỗi cơ quan trong thời gian tới.

Nhân dịp này, đoàn công tác của Kiểm toán nhà nước Việt Nam Việt Nam đã đến thăm và làm việc với Cơ quan kiểm toán khu vực Tây Java; thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia để nắm bắt tình hình kinh tế, chính trị, cộng đồng người Việt tại Indonesia.

Trong bối cảnh Việt Nam và Indonesia đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, mối quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan kiểm toán tối cao càng trở nên quan trọng và có ý nghĩa chiến lược.

Chuyến công tác của đoàn Kiểm toán nhà nước Việt Nam tại Indonesia đã diễn ra thành công tốt đẹp, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác song phương giữa Kiểm toán nhà nước Việt Nam và Ủy ban Kiểm toán Indonesia./.

