Nghệ thuật nhiếp ảnh kết nối tình hữu nghị Việt Nam-Indonesia

Sáng 26/11, tại Hà Nội, Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA) phối hợp cùng Liên đoàn các Hiệp hội Nhiếp ảnh Indonesia (FPSI) và Đại sứ quán Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam tổ chức khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật "Việt Nam-Indonesia: Qua lăng kính tình bạn."

Đây là hoạt động văn hóa-nghệ thuật quan trọng trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, góp phần tăng cường giao lưu, hiểu biết, gắn kết giữa cộng đồng nghệ sĩ cũng như nhân dân Việt Nam-Indonesia.

Triển lãm trưng bày 140 tác phẩm nhiếp ảnh, với 70 tác phẩm của nghệ sỹ Việt Nam và 70 tác phẩm của Indonesia, mang đến góc nhìn đa chiều về vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, đời sống thường nhật của nhân dân hai nước.

Các tác phẩm Việt Nam khắc họa non sông gấm vóc, tinh thần lao động bền bỉ và nét hiếu khách đặc trưng của người Việt.

Trong khi đó, bộ ảnh từ Indonesia giới thiệu sắc màu huyền bí và rực rỡ của đất nước Vạn đảo, với những biểu tượng văn hóa-thiên nhiên như đền Borobudur, núi lửa Bromo, các lễ hội truyền thống...

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam Trần Thị Thu Đông cho biết với tư cách là nước chủ nhà, các nghệ sỹ Việt Nam tự hào giới thiệu những khoảnh khắc chân thực nhất về quê hương mình. Đó là vẻ đẹp non sông hùng vĩ, là nét tảo tần nhưng rạng rỡ của con người trong lao động và trên hết là tấm lòng hiếu khách của dân tộc Việt Nam.

Qua ống kính nghệ thuật, nghệ sỹ Việt Nam truyền tải khát vọng hòa bình, cùng nhau phát triển bền vững, thịnh vượng. Tuy nhiên, bức tranh tình bạn sẽ không thể hoàn mỹ nếu thiếu đi mảnh ghép rực rỡ từ Indonesia. Việt Nam dành sự trân trọng đặc biệt và phần không gian trang trọng nhất chào đón những tác phẩm xuất sắc từ nước bạn.

Bà Agatha Anne Bunanta, Chủ tịch Liên đoàn các Hiệp hội Nhiếp ảnh Indonesia, phát biểu. (Ảnh: Phương Thanh/TTXVN)

Bà Agatha Anne Bunanta, Chủ tịch Liên đoàn các Hiệp hội Nhiếp ảnh Indonesia, cho rằng nhiếp ảnh từ lâu đã trở thành ngôn ngữ chung của nhân loại, vượt qua mọi biên giới, mọi khác biệt văn hóa và những giới hạn. Triển lãm ảnh hữu nghị Indonesia-Việt Nam đánh dấu kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia - một chặng đường được xây dựng trên nền tảng tin cậy, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau.

Triển lãm là "cây cầu" kết nối hai nước thông qua sáng tạo và nghệ thuật kể chuyện bằng hình ảnh, mang đến cho khán giả cơ hội chiêm ngưỡng giá trị nghệ thuật cũng như tinh thần hợp tác, gắn kết giữa Indonesia và Việt Nam.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Cộng hòa Indonesia tại Hà Nội Jane Runkat bày tỏ chia buồn sâu sắc tới các gia đình bị ảnh hưởng bởi đợt lũ lụt vừa qua tại miền Trung Việt Nam; khẳng định nhân dân Indonesia luôn đoàn kết với nhân dân Việt Nam, mong các khu vực bị ảnh hưởng sớm phục hồi và cuộc sống của người dân trở lại bình thường.

Qua dòng chảy thời gian, dù đối mặt với thử thách hay đón nhận cơ hội, nhân dân hai nước luôn sát cánh bên nhau.

Mối quan hệ gắn bó này, xuất phát từ tình bạn khăng khít giữa Tổng thống Sukarno và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã được nâng lên thành Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, bao trùm các lĩnh vực chính trị, phát triển, kinh tế xanh, sáng kiến bảo vệ môi trường, cũng như văn hóa nghệ thuật.

Bà Jane Runkat cũng nhấn mạnh rằng trong thế giới nhiếp ảnh đương đại, những thách thức mới ngày càng gia tăng. Sự phát triển công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI) và mạng xã hội đã đặt ra nhiều vấn đề toàn cầu về bản quyền, tính sáng tạo.

Các nhiếp ảnh gia hôm nay còn phải đối mặt với yêu cầu đổi mới, công nghệ, tính bền vững và khả năng chi trả. Vì vậy, việc kết nối và hợp tác chặt chẽ giữa các hiệp hội nhiếp ảnh như sự kiện lần này là vô cùng cần thiết để cùng nhau giải quyết những thách thức để phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Bà Jane Runkat mong muốn, cộng đồng nhiếp ảnh hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác, làm chủ kỹ thuật và mở rộng tầm nhìn nghệ thuật trong tương lai.

Theo ban tổ chức, triển lãm là kết quả của quá trình hợp tác nghệ thuật được khởi xướng từ cuộc gặp gỡ giữa hai tổ chức nhiếp ảnh vào tháng 4/2025.

Việc trưng bày số lượng tác phẩm tương đương của hai nước thể hiện tinh thần đồng hành, tôn trọng và bình đẳng, đồng thời mở rộng không gian giao lưu nghệ thuật, góp phần tăng cường hiểu biết, vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Indonesia.

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 25/12 tại tòa nhà VAPA, Tôn Thất Thuyết, Hà Nội./.

