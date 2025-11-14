Cơ hội thúc đẩy thực phẩm và đồ uống Việt Nam vào thị trường Halal

Ngày 13/11, trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế thực phẩm và đồ uống SIAL Interfood 2025 diễn ra tại Jakarta, Diễn đàn kết nối doanh nghiệp Việt Nam-Indonesia đã được tổ chức, mở ra cơ hội hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống và thị trường Halal đầy tiềm năng.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (ITPC) Thành phố Hồ Chí Minh Hồ Thị Quyên và Tham tán Thương mại Việt Nam tại Indonesia Phạm Thế Cường cùng nhận định rằng với gần 300 triệu dân, trong đó phần lớn theo đạo Hồi, Indonesia là thị trường rộng mở cho hàng nông sản, thực phẩm chế biến và sản phẩm Halal của Việt Nam.

Các hoạt động kết nối trực tiếp sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam có thêm cơ hội mở rộng thị trường, quảng bá sản phẩm và tiếp cận sâu hơn hệ thống phân phối tại Indonesia.

Trong khi đó, bà Damayan Siahaan, đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia (Kadin) nhận định dù Việt Nam và Indonesia có những điểm tương đồng về sản phẩm và tài nguyên, song điều đó không phải là rào cản mà có thể trở thành nền tảng cho hợp tác bổ trợ.

Bà cho rằng nếu hai nước tăng cường liên kết và cùng xuất khẩu sang các thị trường thứ ba, kim ngạch thương mại song phương hiện đạt khoảng 16 tỷ USD, sẽ còn tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới.

Ở tầm nhìn khu vực, tân Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Adam Tugio đánh giá với dân số gần 700 triệu người, ASEAN là một thị trường khổng lồ mà Indonesia và Việt Nam có thể cùng song hành phát triển.

Ông cho rằng doanh nghiệp Việt Nam có thể tận dụng Indonesia như trung tâm chiến lược để mở rộng sang khu vực, trong khi doanh nghiệp Indonesia có thể đến Việt Nam để học hỏi quy trình sản xuất và hợp tác đầu tư, qua đó mở ra nhiều cơ hội mới cho quan hệ kinh tế song phương.

Tại diễn đàn, doanh nghiệp hai nước đã trực tiếp trao đổi, giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm đối tác phân phối. Nhiều sản phẩm của Việt Nam như phở ăn liền, càphê, chocolate, hoa quả sấy công nghệ cao… đã thu hút sự quan tâm của đối tác Indonesia, mở ra triển vọng hợp tác trực tiếp và bền vững hơn trong thời gian tới./.

Doanh nghiệp Việt tích cực đầu tư chuỗi cung ứng đạt chuẩn Halal Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến động, thị trường Halal đang trở thành "miền đất hứa" cho các doanh nghiệp Việt Nam.