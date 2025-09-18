Hợp tác quốc phòng Việt Nam-Indonesia ngày càng thực chất, hiệu quả

Ngày 18/9, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng Indonesia, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội kiến Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, tại cuộc hội kiến, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh Việt Nam và Indonesia là hai nước láng giềng chung đường biên giới trên biển, có nhiều điểm tương đồng về lợi ích.

Thượng tướng bày tỏ vui mừng với sự phát triển toàn diện, tin cậy, thực chất của quan hệ song phương kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây tròn 70 năm. Đặc biệt, việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện tháng 3/2025 là dấu mốc lịch sử trong quan hệ hai nước; thể hiện quyết tâm chính trị của hai bên trong việc đưa quan hệ hợp tác ngày càng tin cậy, thực chất, hiệu quả, trong đó hợp tác quốc phòng, an ninh là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Indonesia.

Bộ trưởng Sjafrie Sjamsoeddin vui mừng được đón Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến thăm Indonesia, đồng chủ trì Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Indonesia lần thứ 4, và đánh giá cao những kết quả hợp tác quốc phòng giữa hai bên những năm gần đây.

Ông cho rằng sự phát triển của quan hệ hữu nghị Việt Nam-Indonesia là điều kiện tốt để thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có quốc phòng.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến thông báo tới Bộ trưởng Sjafrie Sjamsoeddin về kết quả Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Indonesia lần thứ 4 vừa diễn ra, trong đó hai bên đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng trong quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến bày tỏ mong muốn Bộ trưởng Sjafrie Sjamsoeddin quan tâm, ủng hộ, thúc đẩy triển khai các quan hệ hợp tác giữa hai nước, như thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng; lực lượng thực thi pháp luật trên biển của hai nước tiếp tục tăng cường các hoạt động giao lưu hợp tác, chia sẻ thông tin, tình hình, phối hợp ứng phó hiệu quả với các vấn đề phát sinh trên biển; phối hợp đối xử nhân đạo với các trường hợp ngư dân mỗi nước vi phạm vùng biển của nhau...

Bộ trưởng Sjafrie Sjamsoeddin nhất trí đưa hợp tác quốc phòng Việt Nam-Indonesia đi vào thực chất; trong đó nhấn mạnh hợp tác giữa các quân chủng hải quân, không quân, cảnh sát biển; hợp tác đào tạo… Đặc biệt, việc hợp tác an ninh biển, hỗ trợ ngư dân, tìm kiếm cứu nạn trên biển giữa hai bên… cần được quan tâm thúc đẩy trong thời gian tới./.

Đối thoại Quốc phòng Việt Nam-Indonesia: Thúc đẩy hợp tác toàn diện, tin cậy Đối thoại Quốc phòng Việt Nam-Indonesia lần thứ 4 tái khẳng định cam kết phối hợp chặt chẽ, mở rộng hợp tác thiết thực, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững khu vực.