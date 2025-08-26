Cảnh sát biển Việt Nam-Indonesia tăng cường hợp tác

Ngày 26/8, trong khuôn khổ chuyến thăm và giao lưu tại Indonesia, Đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam do Thiếu tướng Ngô Bình Minh, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 làm Trưởng đoàn, đã chào xã giao lãnh đạo Cảnh sát biển Indonesia và đồng chủ trì Hội nghị song phương.

Tại trụ sở Cảnh sát biển Indonesia (Bakamla), Thiếu tướng Ngô Bình Minh bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thắm tình hữu nghị của Phó Đô đốc Irvansyah, Tư lệnh Cảnh sát biển Indonesia, cùng các cán bộ, nhân viên lực lượng bạn.

Thiếu tướng khẳng định chuyến thăm của tàu CSB 8001 và Đoàn đại biểu Cảnh sát biển Việt Nam mang ý nghĩa chính trị, đối ngoại quan trọng, là hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Indonesia (1955-2025).

Đây là dịp tăng cường quan hệ hữu nghị, củng cố sự tin cậy lẫn nhau giữa Cảnh sát biển hai nước; đồng thời tạo cơ hội trao đổi kinh nghiệm, phối hợp ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống; bảo đảm an toàn hàng hải, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên các vùng biển cũng như tại vùng biển của mỗi quốc gia; cống hiến tích cực cho hòa bình, an ninh, hữu nghị chung của khu vực.

Phó Đô đốc Irvansyah bày tỏ vui mừng được đón Đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam và tàu CSB 8001 tại Jakarta.

Lãnh đạo Cảnh sát biển Indonesia tin tưởng chuyến thăm này sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai lực lượng nói riêng, đồng thời tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa chính quyền và nhân dân hai nước nói chung.

Hội nghị song phương do Thiếu tướng Ngô Bình Minh và Chuẩn Đô đốc Bakamla Didong Rio Duta Purwokuntjoro, Phó Cục trưởng Cục Chính sách và Chiến lược Cảnh sát biển Indonesia, đồng chủ trì.

Hai bên thống nhất đánh giá thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Cảnh sát biển hai nước ngày càng chặt chẽ, thực chất, đóng góp tích cực cho an ninh, an toàn, vì các vùng biển hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững.

Hiện nay, Việt Nam đã hoàn tất thủ tục để chính thức ký kết tham gia Diễn đàn - Cơ chế hợp tác khu vực của lực lượng thực thi pháp luật trên biển ASEAN, mở ra cơ hội tăng cường hiểu biết, hợp tác đa phương, trong đó có quan hệ Việt Nam-Indonesia.

Tại hội nghị, hai bên cũng thống nhất một số nội dung phối hợp trong năm 2026, trong đó có việc tiếp tục triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ hợp tác biển; duy trì tàu thăm, giao lưu, tập huấn, luyện tập chung; chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong thực thi pháp luật, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển.

Thiếu tướng Ngô Bình Minh khẳng định kết quả hội nghị là minh chứng rõ nét cho quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai lực lượng, góp phần quan trọng vào gìn giữ vùng biển hòa bình, ổn định, hữu nghị trong khu vực.

Cùng ngày, cán bộ, chiến sỹ tàu CSB 8001 và Đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam đã tham gia giao lưu thể thao, các trò chơi truyền thống cùng với các cán bộ, nhân viên Cảnh sát biển Indonesia, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai lực lượng./.