Pfizer chi 10 tỷ USD thâu tóm công ty phát triển thuốc giảm cân Metsera

Ngày 8/11, công ty phát triển thuốc chống béo phì Metsera thông báo đã chấp nhận đề nghị mua lại trị giá 10 tỷ USD từ "ông lớn" dược phẩm và công nghệ sinh học Pfizer, đánh dấu khả năng chấm dứt cuộc đua giành quyền sở hữu Metsera giữa tập đoàn dược phẩm có trụ sở tại New York và đối thủ Novo Nordisk trong tuần qua.

Pfizer dường như đã gần hoàn tất thương vụ từ tháng 9/2025, trước khi Novo Nordisk đưa ra một đề nghị mua lại Metser, tạo nên cuộc cạnh tranh chiến lược cho một tài sản được săn đón trong thị trường giảm cân đang tăng trưởng mạnh.

Pfizer đang tìm cách tạo dấu ấn trong thị trường này sau những thất bại trước đây trong phát triển thuốc giảm cân.

Theo thông báo của Metsera, Pfizer sẽ trả giá 86,25 USD/cổ phiếu bằng tiền mặt, cao hơn 3,69% so với giá đóng cửa của cổ phiếu Metsera vào phiên 7/11. Gói thỏa thuận gồm 65,60 USD/cổ phiếu bằng tiền mặt và quyền giá trị dự phòng (CVR) cho phép cổ đông nhận thêm tối đa 20,65 USD/cổ phiếu.

Cuộc đua mua lại và sáp nhập (M&A) đã khiến giá cổ phiếu Metsera tăng vọt gần 60% trong tuần qua, nâng giá trị thị trường của công ty lên 8,75 tỷ USD. Đã có thời điểm Novo dường như có lợi thế, khi hãng đang nỗ lực lấy lại vị thế dẫn đầu thị trường thuốc giảm béo từng bị Eli Lilly soán ngôi.

Metsera cho biết trong thông cáo ngày 8/11 rằng đề xuất của Novo mang "rủi ro pháp lý quá cao" so với việc sáp nhập với Pfizer, nhấn mạnh cảnh báo từ Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) về các rủi ro liên quan.

Pfizer dự kiến hoàn tất thương vụ sau cuộc họp cổ đông của Metsera vào ngày 13/11. Các chuyên gia phân tích nhận định mức giá 10 tỷ USD dựa trên những giả định lạc quan về hiệu quả kinh doanh trong tương lai của Metsera. Họ cho rằng Pfizer sẽ cần Metsera đạt 11 tỷ USD doanh thu vào năm 2040, gần gấp đôi dự báo hiện tại của công ty, trong bối cảnh giá thuốc GLP-1 dài hạn đang gây ra nhiều lo ngại, có thể ảnh hưởng tới biên lợi nhuận./.

