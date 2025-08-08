Pfizer/BioNTech đạt thỏa thuận giải quyết tranh chấp vaccine ngừa COVID-19

Ngày 8/8, công ty dược phẩm sinh học CureVac của Đức cho biết tập đoàn dược phẩm hàng đầu của Mỹ Pfizer và công ty công nghệ sinh học Đức BioNTech sẽ chi trả tổng cộng 740 triệu USD cùng tiền bản quyền cho CureVac và tập đoàn dược phẩm GSK của Anh.

Động thái này nhằm giải quyết các tranh chấp pháp lý liên quan đến vaccine ngừa COVID-19 của các bên tại Mỹ.

Theo CureVac, tỷ lệ phần trăm của tiền bản quyền trên doanh số bán vaccine ngừa COVID-19 tại thị trường Mỹ sẽ ở mức "một chữ số". CureVac sẽ cấp giấy phép không độc quyền để Pfizer và BioNTech sản xuất và kinh doanh các sản phẩm ngừa cúm và COVID dựa trên công nghệ mRNA tại Mỹ.

Bên cạnh đó, GSK, đối tác của CureVac trong phát triển vaccine mRNA phòng các bệnh truyền nhiễm kể từ năm 2020, sẽ nhận được 370 triệu USD cùng tiền bản quyền 1% tổng doanh thu các sản phẩm vaccine mRNA phòng cúm, COVID-19 và các vaccine kết hợp tại Mỹ.

Thỏa thuận tài chính nói trên đánh dấu sự kết thúc tranh chấp giữa CureVac và BioNTech tại Mỹ, mở đường cho thương vụ BioNTech mua lại CureVac được công bố hồi tháng 6.

Trước đó, năm 2022, CureVac đã khởi kiện BioNTech với cáo buộc vi phạm bằng sáng chế công nghệ mRNA trong quá trình phát triển vaccine Comirnaty ngừa COVID-19.

Vaccine này được biết đến là kết quả hợp tác giữa BioNTech và Pfizer, đồng thời mang lại cho BioNTech doanh thu lớn trên toàn cầu.

Khác với các loại vaccine truyền thống vốn sử dụng virus bất hoạt, vaccine mRNA sử dụng vật liệu di truyền giúp tế bào trong cơ thể con người tự tổng hợp các protein đặc trưng giống với virus mục tiêu.

Do không cần nuôi cấy virus trong phòng thí nghiệm, phương pháp này giúp rút ngắn đáng kể thời gian nghiên cứu và sản xuất so với phương pháp truyền thống.

Vaccine của Pfizer/BioNTech là loại vaccine mRNA đầu tiên được cấp phép sử dụng, đồng thời cũng là vaccine phòng COVID-19 đầu tiên được phê duyệt tại phương Tây./.

Kết quả thử nghiệm vaccine ngừa cúm của Pfizer và BioNTech chưa đạt hiệu quả Hai nhà sản xuất dược phẩm cho biết vaccine thử nghiệm đã tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh mẽ đối với virus cúm A so với vaccine cúm tiêu chuẩn, nhưng lại cho kết quả yếu hơn đối với chủng cúm B.