Mỹ phê duyệt thương vụ bán chip Nvidia cho Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất

Ngày 8/10, hãng Bloomberg đưa tin chính quyền Mỹ đã phê duyệt việc xuất khẩu chip Nvidia trị giá hàng tỷ USD sang Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE).

Cụ thể, Cục Công nghiệp và An ninh thuộc Bộ Thương mại Mỹ gần đây đã cấp giấy phép xuất khẩu cho Nvidia theo các điều khoản của thỏa thuận song phương về Trí tuệ Nhân tạo (AI) đạt được hồi tháng 5.

Thỏa thuận này sẽ thúc đẩy UAE xây dựng các trung tâm dữ liệu thiết yếu cho việc phát triển các mô hình AI. Việc phê duyệt này được đưa ra sau khi UAE có kế hoạch cụ thể về một khoản đầu tư tương ứng trên đất Mỹ.

Hiện các bên liên quan chưa có bình luận gì về thông tin này. Mỹ và UAE hiện có thỏa thuận sơ bộ cho phép quốc gia vùng Vịnh này nhập khẩu 500.000 chip AI tiên tiến nhất của Nvidia mỗi năm, bắt đầu từ năm 2025.

Thỏa thuận này kéo dài ít nhất đến 2027, nhưng có khả năng sẽ duy trì đến năm 2030.

Tổng thống Mỹ Donald Trump coi việc cải thiện quan hệ với một số quốc gia vùng Vịnh là mục tiêu trọng tâm của chính quyền ông.

Hồi tháng 5, trong chuyến công du vùng Vịnh, ông Trump thông báo các cam kết trị giá 600 tỷ USD từ Saudi Arabia (Arập Xêút), bao gồm các thỏa thuận mua số lượng lớn chip từ Nvidia, Advanced Micro Devices và Qualcomm./.

