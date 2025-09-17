FT: Trung Quốc yêu cầu các công ty công nghệ ngừng mua chip AI của Nvidia

Tờ Financial Times (FT) ngày 17/9 đưa tin Cơ quan Quản lý Không gian mạng của Trung Quốc (CAC) đã yêu cầu các công ty công nghệ hàng đầu nước này ngừng mua chip trí tuệ nhân tạo (AI) của Nvidia, và hủy các đơn hàng hiện có.

Đây là một phần trong nỗ lực lớn hơn nhằm giảm sự phụ thuộc vào công nghệ của Mỹ.

FT dẫn ba nguồn thạo tin cho biết Cơ quan Quản lý Không gian mạng Trung Quốc trong tuần này đã chỉ đạo các công ty bao gồm ByteDance và Alibaba chấm dứt việc thử nghiệm và các đơn đặt hàng đối với chip RTX Pro 6000D.

FT cũng cho biết lệnh cấm mới này nghiêm ngặt hơn so với chỉ đạo trước đó từ các cơ quan quản lý Trung Quốc, vốn tập trung vào chip H20 - phiên bản AI cũ hơn của Nvidia dành riêng cho thị trường Trung Quốc.

Nvidia, Alibaba và Bytedance chưa có bình luận gì.

Phản ứng với thông tin này, cổ phiếu của Nvidia đã giảm 1% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa.

Trước đó trong tuần này, hãng tin Reuters đưa tin rằng chip RTX6000D, con chip AI mới nhất của Nvidia dành riêng cho thị trường Trung Quốc, chỉ nhận được sự quan tâm khá thờ ơ khi một số hãng công nghệ lớn không đặt hàng.

Tờ FT đưa tin trước khi có chỉ thị trên, một số công ty cho biết họ sẽ đặt hàng hàng chục nghìn chip RTX Pro 6000D và đã bắt đầu công việc thử nghiệm và xác minh với các nhà cung cấp máy chủ của Nvidia, nhưng sau đó đã yêu cầu các đối tác này dừng lại sau khi nhận được chỉ thị từ CAC.

Trong năm nay, Nvidia đã trở thành tâm điểm của các cuộc đàm phán nhạy cảm giữa Trung Quốc và Mỹ, do vai trò then chốt của công ty này trong việc thúc đẩy các công nghệ tương lai, bao gồm AI.

Nvidia đang thống trị thị trường chip, vốn là linh kiện thiết yếu để xây dựng và vận hành các dịch vụ AI của hàng loạt công ty từ Meta Platforms Inc. cho đến DeepSeek.

Tuần này, Trung Quốc đã ra phán quyết rằng Nvidia vi phạm luật chống độc quyền với thương vụ thâu tóm Mellanox Technologies Ltd. trị giá 7 tỷ USD vào năm 2020, đánh dấu sự bùng phát căng thẳng mới nhất trong cuộc chiến thương mại với Mỹ.

Vài ngày trước đó, Chính phủ Trung Quốc cũng thông báo mở một cuộc điều tra chống bán phá giá nhắm vào một loại chất bán dẫn do các công ty Mỹ như Texas Instruments Inc. sản xuất.

Ông Vey-Sern Ling, Giám đốc điều hành của công ty Union Bancaire Privee, nhận định rằng Trung Quốc rõ ràng muốn phát triển AI theo lộ trình riêng dựa trên nền tảng công nghệ nội địa.

Theo ông Ling, nước này thà chấp nhận khó khăn trước mắt còn hơn phụ thuộc vào công nghệ Mỹ vốn có thể bị hạn chế một cách tùy tiện.

Ông cũng cho rằng nếu lệnh cấm hoàn toàn là sự thật, điều đó sẽ phần nào cho thấy sự tự tin của Trung Quốc vào chuỗi cung ứng trong nước. Tuy nhiên, ông vẫn tin rằng đây có khả năng là một con bài thương lượng trong các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 19/9, sau khi hai bên tổ chức các cuộc đàm phán thương mại tại Madrid (Tây Ban Nha).

Dòng chip RTX6000 không được xem là sản phẩm chủ lực của Nvidia, mà là một loại chip cao cấp được thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc vốn phải chịu nhiều hạn chế.

Từ lâu, các công ty Trung Quốc đã mong muốn sở hữu những bộ tăng tốc mạnh nhất của Nvidia, nhưng Mỹ đã cấm xuất khẩu các sản phẩm này sang Trung Quốc vì lo ngại chúng có thể thúc đẩy các tham vọng địa chính trị và quân sự của Trung Quốc.

Cũng theo tờ FT, một nguồn thạo tin cho biết các cơ quan quản lý Trung Quốc đưa ra quyết định mới nhất này là do niềm tin ngày càng tăng rằng chip nội địa đã đạt được trình độ phát triển cao hơn.

Trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào chip nước ngoài, các công ty như Alibaba và Baidu Inc. đang tự phát triển các giải pháp thay thế.

Alibaba đã có được một khách hàng lớn là nhà mạng không dây lớn thứ hai của Trung Quốc cho dòng chip AI "T-Head" của mình. Điều này cho thấy những nỗ lực dù còn non trẻ trong lĩnh vực bán dẫn của “gã khổng lồ” công nghệ Trung Quốc này đang dần có được chỗ đứng tại thị trường quê nhà./.

Nvidia: Đàm phán với Mỹ về xuất khẩu chip AI sang Trung Quốc sẽ mất thời gian Tổng Giám đốc Nvidia cho biết: “Cuộc trao đổi sẽ kéo dài nhưng Tổng thống Trump hiểu rằng việc thế giới xây dựng AI dựa trên nền tảng công nghệ Mỹ sẽ giúp Mỹ thắng thế trong cuộc đua quan trọng này.”