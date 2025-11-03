Tổng thống Mỹ để ngỏ khả năng siết chặt xuất khẩu chip AI Blackwell của Nvidia

Ngày 2/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chip Blackwell - thế hệ chip Trí tuệ Nhân tạo (AI) tiên tiến mới nhất của Nvidia - sẽ không được cung cấp cho "người khác", ám chỉ khả năng siết chặt xuất khẩu công nghệ chiến lược này ra nước ngoài.

Nvidia, hiện là công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới, đang thống trị thị trường chip AI toàn cầu.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán về việc liệu chính quyền Mỹ có cho phép xuất khẩu một phiên bản của chip Blackwell sang Trung Quốc hay không.

Từ tháng 8, ông Trump từng gợi ý có thể cho phép bán một phiên bản giảm hiệu năng của GPU thế hệ mới này tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, phát biểu mới nhất của ông cho thấy Mỹ có thể sẽ hạn chế việc cung cấp con chip này ra nước ngoài.

Chia sẻ trên chuyên cơ Không lực Một khi đang trên đường trở lại Washington sau kỳ nghỉ cuối tuần tại Florida, ông Trump nhấn mạnh: “Con chip Blackwell mới ra mắt vượt xa mọi sản phẩm khác khoảng 10 năm.” Tuy nhiên, ông nêu rõ: “Chúng ta (Mỹ) sẽ không giao con chip đó cho người khác.”

Khả năng chip Blackwell được bán cho các công ty Trung Quốc đã vấp phải chỉ trích từ những chính trị gia có lập trường cứng rắn với Bắc Kinh. Trước đó, ông Trump từng để ngỏ khả năng thảo luận về vấn đề chip AI với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước hội nghị thượng đỉnh tại Hàn Quốc tuần trước, song sau đó xác nhận rằng chủ đề này “không được nhắc đến.”

Về phía Nvidia, Giám đốc điều hành Jensen Huang hồi tuần trước cho biết công ty chưa nộp đơn xin cấp phép xuất khẩu chip sang Trung Quốc, do “Bắc Kinh đã tỏ rõ rằng họ không muốn Nvidia hiện diện ở đó.”

Ông cũng nhấn mạnh rằng thị trường Trung Quốc vẫn rất quan trọng để duy trì hoạt động nghiên cứu và phát triển tại Mỹ.

Ngày 30/10, Nvidia thông báo sẽ cung cấp hơn 260.000 chip AI Blackwell cho Hàn Quốc và một số tập đoàn lớn của nước này, trong đó có Samsung Electronics./.

