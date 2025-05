Công an Bình Dương tổ chức kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe đầu tiên

Ngày 30/5, tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Lái xe An Cư (số 36, đường ĐX083, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một), Công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe môtô cho 299 thí sinh.

Đây là kỳ sát hạch đầu tiên do lực lượng Công an tỉnh tổ chức sau khi tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch và cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông vận tải.

Trong số các thí sinh dự thi, có 69 người thi hạng A và 230 người thi hạng A1. Công tác tổ chức được triển khai bài bản, nghiêm túc, đảm bảo công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật.

Tại buổi khai mạc, Đại tá Ngô Xuân Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, việc Bộ Công an đảm nhiệm công tác sát hạch và cấp giấy phép lái xe thể hiện sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng Công an trong việc nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, Công an tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức sát hạch, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật, đảm bảo chất lượng kỳ thi.

Phó Giám đốc yêu cầu Hội đồng sát hạch thực hiện nghiêm túc quy trình thi, phân công nhiệm vụ rõ ràng, tổ chức thi đúng quy định, tuyệt đối không để xảy ra sai sót, tiêu cực.

Đồng thời, các thí sinh cần phát huy tốt kiến thức, kỹ năng đã học, chấp hành nghiêm nội quy, thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm khi tham gia sát hạch.

Công tác tổ chức sát hạch được thực hiện nghiêm ngặt, đúng quy chuẩn mới của Bộ Công an.

Tại khu vực thi, các nội dung kiểm tra lý thuyết và thực hành đều được triển khai khoa học, chặt chẽ.

Các điều kiện sân bãi, thiết bị đo lường, đội ngũ giám khảo đều đạt tiêu chuẩn, đảm bảo tính khách quan, công bằng.

Thí sinh Nguyễn Thị Huyền Trang (phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một) chia sẻ chị đã đăng ký thi từ tháng 6/2024 và đây là lần đầu chị thi sát hạch do Công an tỉnh tổ chức, nhưng mọi khâu rất rõ ràng, minh bạch. Chị cảm thấy an tâm và tin tưởng hơn so với trước đây và hy vọng sẽ đạt kết quả tốt để sớm được cấp bằng lái.

Còn thí sinh Vũ Đào Hoài Nam (trú tại thành phố Thủ Dầu Một) nhận xét tại đây, cơ sở vật chất hiện đại, công tác tổ chức diễn ra bài bản, không có chen lấn. Cán bộ công an hướng dẫn tận tình.

Việc tổ chức kỳ sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đầu tiên dưới sự chủ trì của Công an tỉnh Bình Dương được đánh giá là bước khởi đầu quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giao thông đường bộ, đồng thời tạo tiền đề để mở rộng triển khai tại các địa phương khác thời gian tới.

Dự kiến, sau kỳ sát hạch lần này, Công an tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện các điều kiện tổ chức nhằm chuẩn bị cho các kỳ thi sát hạch tiếp theo được triển khai thường xuyên, liên tục, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân có nhu cầu thi và cấp giấy phép lái xe./.

Cấp giấy phép lái xe cho người đạt kỳ sát hạch trong thời hạn 7 ngày làm việc Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/3/2025. So với thông tư 35/2024 của Bộ Giao thông vận tải, thông tư 12/2025 của Bộ Công an có một số quy định mới.