Lai Châu: Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 10 bánh heroin

Công an tỉnh Cao Bằng cùng Công an huyện Bảo Lâm và Công an tỉnh Hà Giang thực hiện Kế hoạch phá chuyên án "747B," bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 10 bánh heroin, với tổng khối lượng hơn 3,405kg.