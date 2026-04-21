Đồng Nai: Triệt phá đường dây ma túy, thu giữ nhiều vũ khí

Ngày 21/4, Công an xã Phú Riềng (Công an tỉnh Đồng Nai) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy triệt phá một đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Trước đó, ngày 16/4, sau thời gian theo dõi, lực lượng chức năng đã đột kích, bắt quả tang nhóm đối tượng do T.V.H (sinh năm 1995) và M.T.H.H (sinh năm 2001), cùng trú tại thôn Tân Phước, xã Phú Riềng cầm đầu.

Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ khoảng 0,5kg ma túy tổng hợp, 4 khẩu súng và 18 viên đạn.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ 4 cân điện tử cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc phân chia, tổ chức sử dụng trái phép chất cấm.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng gồm: B.V.H (sinh năm 1995), L.T.G (sinh năm 2004), N.T.L (sinh năm 1984) và Đ.T.B (sinh năm 1989) về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời triệu tập một số cá nhân liên quan để làm rõ vai trò trong đường dây.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Đây là hồi chuông cảnh báo về sự tinh vi, tổ chức chặt chẽ và xu hướng sử dụng vũ khí của tội phạm ma túy hiện nay.

Công an xã Phú Riềng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động tố giác tội phạm, tuyệt đối không tham gia hoặc tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật. Mỗi người dân cần chủ động phối hợp cùng lực lượng chức năng để chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh./.

