Phạt tù đối tượng dùng hợp đồng khống để chiếm đoạt tiền của ngân hàng

Ngày 21/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 12 năm tù đối với bị cáo Chu Trường Giang (sinh năm 1980, trú tại phường Văn Miếu – Quốc Tử giám, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, bị cáo Chu Trường Giang sở hữu 3 công ty gồm: Công ty cổ phần đầu tư VNFF Việt Nam, Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn đầu tư Hải Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn Q&A Hà Nội.

Các công ty này do Giang thành lập, để người khác đứng tên giám đốc, đại diện pháp luật hoặc mua lại.

Khoảng đầu tháng 6/2018, do cần tiền để sử dụng cho mục đích cá nhân và trả nợ, Chu Trường Giang nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Dân (NCB).

Bị cáo đã lập khống các hợp đồng mua bán hàng hóa là thuốc tân dược giữa các công ty do bị cáo thành lập và mua lại nói trên.

Tháng 5/2018, Giang cho anh Trần Gia Bắc (sinh năm 1972, trú tại phường Xuân Phương, Hà Nội) vay 300 triệu đồng, lãi suất 1%/tháng, tài sản thế chấp là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với mảnh đất ở phố Mễ Trì, Hà Nội.

Biết rõ mảnh đất này đứng tên ông Trần Gia Hải (bố đẻ anh Bắc, đã chết), nhưng Giang yêu cầu anh Bắc ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất trên cho Đặng Việt Hoàng (lái xe thuê cho Giang) để “làm tin.”

Đến ngày 25/5/2018, Giang làm thủ tục với Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh quận Nam Từ Liêm để anh Đặng Việt Hoàng đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên và sau đó thế chấp thửa đất trên để vay tiền Ngân hàng NCB 3 tỷ đồng mà anh Bắc không biết. Giang nhờ lái xe là anh Đặng Việt Hoàng ký tên vào các tài liệu cần thiết.

Căn cứ vào các hợp đồng mua bán hàng hóa khống, ngày 11/6/2018, Ngân hàng NCB đã giải ngân số tiền hơn 1,9 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty cổ phần Đầu tư VNFF Việt Nam và hơn 1 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty trách nhiệm hữu hạn Q&A Hà Nội.

Sau khi nhận được tiền, Chu Trường Giang chỉ đạo các nhân viên rút tiền từ các tài khoản công ty này sử dụng chi tiêu cá nhân và trả nợ.

Thời điểm đó, anh Bắc nghi ngờ Giang có dấu hiệu lừa đảo để chiếm đoạt mảnh đất trên nên yêu cầu được nhận lại sổ đỏ.

Tuy nhiên, Giang từ chối trả với lý do đã thế chấp mảnh đất trên cho ngân hàng để vay tiền.

Về phía ngân hàng NCB do không thấy các công ty trả nợ nên đã tiến hành xử lý thu hồi nợ. Quá trình xử lý nợ, ngân hàng mới phát hiện tài sản đảm bảo có nguồn gốc đứng tên ông Trần Gia Hải và thời điểm chuyển nhượng ông này đã chết. Năm 2019, ngân hàng tố giác hành vi lừa đảo của Giang ra cơ quan công an.

Ngân hàng NCB yêu cầu bị cáo Chu Trường Giang phải trả số nợ gốc là 3 tỷ đồng và các khoản nợ lãi. Đến nay gia đình bị cáo mới khắc phục được 500 triệu đồng. Cơ quan tố tụng xác định bị cáo Giang còn chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng của ngân hàng./.

