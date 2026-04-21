Phạt tù nhóm 32 bị cáo tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke

Sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, chiều 21/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 32 bị cáo trong vụ án mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và che giấu tội phạm xảy ra tại quán karaoke - nhà nghỉ Hoàng Kim (ở xã Thanh Trì, Hà Nội).

Theo đó, Tòa đã tuyên phạt bị cáo Phạm Quang Thiện (sinh năm 1978, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Lãm, quận Hà Đông cũ) mức án 7 năm tù; Lại Quốc Việt (sinh năm 1991, trú tại xã Hương Sơn, Hà Nội) lĩnh 7 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thúy Quỳnh (sinh năm 2003, trú tại phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) lĩnh 7 năm tù; Hà Thị Hiền (sinh năm 2000, trú tại Hậu Lộc, Thanh Hóa) mức án 4 năm tù về cùng tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.”

Hai bị cáo Đặng Thị Hồng Linh (sinh năm 1990, chủ quán karaoke – nhà nghỉ Hoàng Kim) và Đặng Thế Chung (sinh năm 1992, em trai Linh) cùng bị phạt 17 năm tù về 2 tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.”

Bị cáo Trần Mỹ Linh (sinh năm 1995, vợ bị cáo Đặng Thế Chung) bị phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Che giấu tội phạm”.Các bị cáo còn lại trong vụ án bị tuyên phạt các mức án từ 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 24 năm tù về các tội danh nêu trên.

Theo bản án sơ thẩm, từ tháng 6/2024, các bị cáo Đặng Thị Hồng Linh và Đặng Thế Chung thống nhất kinh doanh quán Hoàng Kim (gồm khu karaoke và nhà nghỉ) để phục vụ khách sử dụng trái phép chất ma túy.

Chung còn mua ma túy của các đối tượng không quen biết, giao cho Linh cất giấu để bán dần cho khách kiếm lời.

Để điều hành quán, Linh và Chung thuê nhân viên nam chuẩn bị dụng cụ sử dụng ma túy như loa, đèn, đĩa sứ, thẻ nhựa, tẩu hút và phục vụ tại phòng; nhân viên nữ được giao phục vụ khách khi có yêu cầu.Khoảng 3 giờ ngày 8/6/2025, Công an thành phố Hà Nội kiểm tra quán karaoke Hoàng Kim và khu nhà nghỉ liền kề, phát hiện chủ quán, nhân viên và khách tại nhiều phòng có hành vi tổ chức sử dụng, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và che giấu tội phạm.

Tại khu nhà nghỉ, lực lượng chức năng phát hiện Phạm Quang Thiện, Lại Quốc Việt cùng 2 nhân viên nữ trong phòng với các dụng cụ sử dụng ma túy loại ketamine. Kết quả xét nghiệm cho thấy cả 4 người đều dương tính với chất ma túy.

Tối 7/6/2025, sau khi ăn uống và hát karaoke, Phạm Quang Thiện rủ Lại Quốc Việt đi sử dụng ma túy. Việt liên hệ với chủ quán Hoàng Kim đặt phòng, mua ma túy “kẹo” và ketamine với giá 3,7 triệu đồng, đồng thời yêu cầu bố trí 2 nhân viên nữ phục vụ.

Sau khi thanh toán 7 triệu đồng (gồm cả tiền phòng), khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, Thiện và Việt đến quán. Tại phòng đã có sẵn loa, đèn chiếu, đĩa sứ, thẻ nhựa, tẩu hút. Nhân viên sau đó mang 2 viên thuốc lắc và một lượng ketamine vào để các bị cáo sử dụng.

Khi biết quán bị kiểm tra, bị cáo Đặng Thế Chung đã liên hệ với vợ là bị cáo Trần Mỹ Linh, em vợ là Trần Minh Nhật cùng một số nhân viên dọn dẹp hiện trường.

Đến khoảng 21 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng Công an tuần tra phát hiện cửa quán Hoàng Kim bị mở, niêm phong bị bóc gỡ. Xác minh cho thấy Trần Mỹ Linh là người xé niêm phong; Trần Minh Nhật và một người khác phá khóa vào trong.

Cả nhóm đang dọn dẹp, cất giấu ma túy và tang vật thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Hội đồng xét xử đánh giá, hành vi của các bị cáo trong vụ án đã xâm phạm chính sách độc quyền quản lý các chất gây nghiện của nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội; tạo dư luận xấu trong nhân dân; làm gia tăng tệ nạn, khiến tình hình tội phạm nói chung và tội phạm về ma túy nói riêng diễn biến phức tạp.

Bản án sơ thẩm nhận định, việc tổ chức sử dụng ma túy của bị cáo có quy mô, bài bản, tổ chức cho nhiều người sử dụng, gây nguy cơ lây lan. Do đó, cần xử phạt nghiêm khắc nhằm đáp ứng yêu cầu trừng trị, răn đe và phòng ngừa chung.

Trong vụ án, nhóm bị cáo làm việc tại quán karaoke – nhà nghỉ Hoàng Kim có bị cáo Đặng Thị Hồng Linh và Đặng Thế Chung chủ mưu cầm đầu, giữ vai trò cao nhất; các bị cáo là nhân viên, giữ vai trò giúp sức đồng phạm, mức độ thực hiện hành vi phạm tội thấp hơn…/.

