Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép số lượng lớn heroin và ma túy tổng hợp

Công an xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên, phối hợp với các lực lượng chức năng vừa bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ số lượng lớn heroin và ma túy tổng hợp.

Cụ thể, vào hồi 19 giờ 15 phút ngày 1/3, tại bản Pá Nậm, xã Sam Mứn, tỉnh Điện Biên, Công an xã Thanh Nưa chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh và các lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Vàng A Khá (sinh năm 2004, trú tại bản Háng Lia, xã Na Son, tỉnh Điện Biên) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 2 bánh heroin, 6.000 viên ma túy tổng hợp, 1 xe mô tô, 1 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan. Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng khai nhận đang trên đường vận chuyển số ma túy trên đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Chiến công trên tiếp tục khẳng định quyết tâm cao của lực lượng Công an tỉnh Điện Biên trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, kiên quyết đấu tranh, triệt phá các đường dây, đối tượng phạm tội về ma túy, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Vụ việc đang được điều tra, mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật./.

