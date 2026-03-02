Thanh Hóa: Phát hiện, thu giữ 4 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc

Ngày 2/3, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 9, Chi cục Quản lý thị trường (Sở Công Thương), Chi cục Chất lượng, chế biến và phát triển thị trường tỉnh Thanh Hóa (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tiến hành kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh thực phẩm đông lạnh và cơ sở sản xuất, kinh doanh da bì (lợn) trên địa bàn phường Hạc Thành và phường Nguyệt Viên.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ 4 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Kiểm tra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Duy Xinh địa chỉ 10/59 Nguyễn Duy Hiệu và địa điểm kinh doanh ở chợ đầu mối Đông Hương, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ gần 2 tấn hàng hóa là thực phẩm đông lạnh, gồm các mặt hàng: tràng trứng gia cầm, nầm lợn, ruốc lợn, bò khô, thịt lợn, chả cá, chả mực, mực, bạch tuộc, bào ngư và nhiều loại mặt hàng thực phẩm đông lạnh khác không có tem, nhãn, mác, nguồn gốc xuất xứ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Theo chủ cơ sở thừa nhận, số hàng hóa trên được thu mua trôi nổi trên thị trường với giá rẻ, sau đó mang về cấp đông và chủ yếu bán cho các quán nướng vỉa hè, quán lẩu, quán nhậu, quán ăn vặt…

Kiểm tra tại hộ bà Nguyễn Thị Oanh ở Lô 609 MB8191, phố Nhữ Xá 1, phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hơn 2 tấn da bì (lợn) không có nguồn gốc xuất xứ đang được bảo quản, chế biến thành bì sợi để bán ra thị trường làm nguyên liệu thực phẩm.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ nguồn gốc số thực phẩm trên, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối với các trường hợp liên quan./.

