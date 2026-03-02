Khởi tố thuyền trưởng đưa người trái phép sang vùng biển nước ngoài

Thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, ngày 2/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Quốc Toại (sinh năm 1990, trú phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” theo khoản 1, Điều 348 Bộ Luật hình sự.

Trước đó vào tháng 4/2025, trong quá trình khai thác thủy sản trên biển, tàu cá PY-96896-TS do Võ Quốc Toại làm thuyền trưởng đã tự ý gỡ thiết bị giám sát hành trình chuyển qua tàu cá PY-90479-TS do em ruột của mình làm thuyền trưởng để tránh sự giám sát, định vị của cơ quan Kiểm ngư Việt Nam, sau đó điều khiển tàu đưa 4 ngư dân vào vùng biển Philippines để đánh bắt cá trái phép.

Tàu cá PY-96896-TS sau đó bị lực lượng chức năng Philippines bắt giữ ngày 9/5/2025. Khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã gửi công văn đến Bộ Ngoại giao để nhờ hỗ trợ, cung cấp thông tin, bảo hộ ngư dân.

Ngày 15/8/2025, Cục Thủy sản và Kiểm ngư nhận được thông báo tàu trên bị phạt 500.000 PHP (khoảng 250 triệu đồng) và bị tịch thu phương tiện.

Ngay sau khi được cơ quan chức năng của Việt Nam hỗ trợ về nước, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã giao cho Công an tỉnh tổ chức tiếp nhận 5 ngư dân trên, lấy lời khai, xác minh làm rõ hành vi vi phạm của thuyền trưởng và vai trò, trách nhiệm của các cá nhân liên quan đối với tàu cá PY-96896-TS để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ và khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định của pháp luật; đồng thời có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, thực hiện ý kiến của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo cho lực lượng Công an 12 xã phường ven biển phối hợp với Bộ đội Biên phòng và các lực lượng để kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về IUU. Đặc biệt, lực lượng Công an sẽ thực hiện việc quản lý chặt chẽ đối với các chủ tàu, chủ thuyền khi đi đánh bắt xa bờ.

Hiện cơ quan Công an tiếp tục củng cố hồ sơ và mở rộng điều tra vụ án./.

