Cao Bằng: Bắt giữ đối tượng bán trái phép hóa đơn trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường đấu tranh với các hành vi gian lận thuế, mua bán hóa đơn trái phép gây thất thu ngân sách Nhà nước, ngày 5/11, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Cao Bằng đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can C.T.G (sinh năm 1962), cư trú tại tổ dân phố Hợp Giang 12, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng, về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đối tượng C.T.G đã bán 19 số hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn hơn 1,7 tỷ đồng. Hành vi này được xác định nhằm mục đích trục lợi bất chính, vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về quản lý hóa đơn và thuế.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật, góp phần siết chặt công tác quản lý thuế và phòng ngừa tội phạm kinh tế trên địa bàn tỉnh./.

