An Giang: Khởi tố giám đốc Công ty Ba Phố vì hành vi trốn thuế gần 1 tỷ đồng

Chiều 5/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Văn Ba (sinh năm 1960, ngụ phường Tân Lộc, thành phố Cần Thơ), Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ba Phố, địa chỉ khu vực Long Châu, phường Tân Lộc, thành phố Cần Thơ, để điều tra về hành vi "trốn thuế."

Quá trình điều tra, Công an tỉnh An Giang xác định: Từ năm 2022 đến năm 2023, Trần Văn Ba, với vai trò là Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ba Phố, thông qua ông Phạm Văn Hiền (sinh năm 1967, ngụ thành phố Cần Thơ), giới thiệu ông Trương Hồng Sang (sinh năm 1968, ngụ phường Bình Đức, tỉnh An Giang), có xuất bán hóa đơn khống.

Sau đó, Trần Văn Ba đã liên hệ với ông Sang để mua tổng cộng 41 hóa đơn khống, với tổng thành tiền chưa thuế ghi khống trên 9,83 tỷ đồng, tổng tiền thuế giá trị gia tăng ghi khống hơn 983 triệu đồng, tổng tiền thanh toán ghi khống hơn 10,8 tỷ đồng, nhằm hợp thức hóa nguồn hàng.

Sau đó, ông Trần Văn Ba sử dụng kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng mua vào cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ba Phố, dẫn đến gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước với số tiền hơn 983 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Truy tố Giám đốc Công ty Tung Dinning về hành vi trốn thuế hơn 23 tỷ đồng Viện KSND Hà Nội hoàn tất cáo trạng truy tố Giám đốc Hoàng Tùng và Nguyễn Đỗ Nguyệt Ánh về tội trốn thuế, liên quan doanh thu hơn 53 tỷ đồng, số thuế chưa nộp hơn 23 tỷ đồng giai đoạn 2019-2023.