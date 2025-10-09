Khởi tố Giám đốc Công ty vàng bạc Mão Thiệt Bảo Thảo về tội trốn thuế

Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thế Bảo (sinh năm 1976, trú phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên; Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn vàng bạc Mão Thiệt Bảo Thảo) về tội "Trốn thuế" quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra, lực lượng Công an xác định, từ năm 2023 đến quý 1/2025, để che giấu hành vi vi phạm, trốn tránh việc kiểm tra của cơ quan chức năng nhằm mục đích trốn thuế, Nguyễn Thế Bảo đã chỉ đạo nhân viên công ty lập nhiều tài khoản cá nhân để nhận tiền bán vàng của khách hàng; sau đó chỉ kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế với số lượng nhỏ.

Bước đầu, cơ quan công an đã làm rõ Nguyễn Thái Bảo không kê khai thuế, không xuất hóa đơn, hàng hóa dịch vụ theo quy định pháp luật với số tiền khoảng trên 1.200 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Bảo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các đối tượng, triệt để thu hồi tài sản do phạm tội mà có theo quy định của pháp luật./.

