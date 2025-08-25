Khởi tố Giám đốc và Phó Giám đốc doanh nghiệp có hành vi trốn thuế hàng tỷ đồng

Ngày 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đại Kim (địa chỉ tại khu Xuân Bình, phường Nhân Hòa, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi trốn thuế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước nhiều tỷ đồng.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã phê chuẩn các quyết định này.

Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đại Kim là Nguyễn Văn San (sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú tại Khu Xuân Bình, phường Nhân Hòa, tỉnh Bắc Ninh); Phó Giám đốc công ty này là Bùi Văn Hưng (sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú ở xã Bảo Đài, tỉnh Bắc Ninh).

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đại Kim có thỏa thuận hợp tác kinh doanh với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư xây dựng Thịnh Phát Bắc Giang do Bùi Văn Hưng làm Giám đốc, cùng nhau góp vốn tham gia đấu thầu dự án dân cư mới xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (nay là xã Bảo Đài, tỉnh Bắc Ninh); đồng thời, bổ nhiệm Bùi Văn Hưng làm Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đại Kim, lợi nhuận dự kiến sẽ ăn chia theo tỷ lệ góp vốn.

Tháng 11/2020, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đại Kim trúng đấu giá Quyền sử dụng đất thực hiện dự án với diện tích là 64.235,8 mét vuông.

Sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cho bán đất của dự án, San và Hưng đã thống nhất sẽ lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng và phiếu thu với giá trị mua bán đất thấp hơn so với giá bán đất thực tế, sau đó sử dụng hợp đồng này để xuất hóa đơn giá trị gia tăng và kê khai doanh thu bán hàng, làm giảm doanh thu bán hàng thực tế, giảm số tiền thuế phải nộp, nhằm mục đích trốn thuế.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đại Kim đã ký 260 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng và phiếu thu kèm theo.

Đối tượng San chỉ đạo kế toán xuất hóa đơn giá trị gia tăng và sử dụng 260 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng và phiếu thu có giá trị thấp hơn giá bán thực tế để kê khai thuế với cơ quan quản lý thuế.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã xác lập chuyên án, điều tra, xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, bước đầu xác định: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đại Kim đã xuất 206 số hóa đơn giá trị gia tăng của 103 lô đất, đã kê khai doanh thu, thuế giá trị gia tăng thấp hơn doanh thu bán hàng thực tế, làm giảm số thuế giá trị gia tăng phải nộp nhằm mục đồng đích trốn thuế.

Số tiền chênh lệch giữa tổng doanh thu bán hàng thực tế với tổng giá thanh toán trên hóa đơn là hơn 32,333 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 2,929 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

