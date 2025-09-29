Hưng Yên: Bắt giữ chủ shop online Huyền Lộc vì tội trốn thuế

Phòng Cảnh sát Kinh tế-Công an tỉnh đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, cung cấp dịch vụ, hàng hóa trên mạng xã hội.

Lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Nguyễn Bảo Lộc (sinh năm 1989, trú tại phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên) có dấu hiệu lợi dụng việc kinh doanh online để trốn thuế.

Điều tra ban đầu cho thấy Nguyễn Bảo Lộc đứng tên chủ hộ kinh doanh Huyền Lộc, được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, chuyên buôn bán quần áo và đồ gia dụng trên mạng xã hội Facebook thông qua fanpage “Shop Huyền Lộc.”

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định hoạt động kinh doanh của Lộc phát sinh doanh thu lớn, lên tới hơn 24 tỷ đồng, nhưng không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định.

Tại Cơ quan điều tra, Lộc đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Ngày 11/9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Bảo Lộc về tội “Trốn thuế” theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của bị can và các đối tượng khác có liên quan.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, việc xử lý hình sự đối với đối tượng Lộc là bài học cảnh tỉnh có tác động đến những người đã, đang lợi dụng việc kinh doanh qua các nền tảng mạng xã hội để thực hiện hành vi trốn thuế, vi phạm pháp luật khác./.

