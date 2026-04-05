Xã hội

Y tế

An Giang: Cấp cứu thành công 3 trường hợp sốc phản vệ do bị ong đốt

Chiều 5/4, thông tin từ Phòng Khám Quân dân y Sư đoàn 4 (xã Bình Sơn, tỉnh An Giang) cho biết: Các y, bác sỹ của Phòng khám đã kịp thời cấp cứu thành 3 trường hợp bị ong đốt gây sốc phản vệ.

Thanh Sang
Các y, bác sỹ Sư đoàn 4 tiến hành các biện pháp cấp cứu khẩn cấp. (Ảnh: TTXVN phát)
Theo thông tin do gia đình bệnh nhân cung cấp, sáng 5/4, anh T.T.N (sinh năm 1985) cùng anh T.T.T (sinh năm 1986) và em N.Đ.P (sinh năm 2015) cùng ngụ xã Bình Giang, tỉnh An Giang trong quá trình đi tảo mộ thì bị ong đốt.

Sau đó các nạn nhân được người nhà đưa đi cấp cứu tại Phòng khám Quân dân y Sư đoàn 4.

Quá trình cấp cứu, các y, bác sỹ Phòng Khám này phát hiện tình trạng của anh T.T.N nặng nhất với hơn 35 vết ong đốt. Bệnh nhân bị hôn mê sâu, mất ý thức, sùi bọt mép, mạch mờ khó bắt, huyết áp không đo được.

Ngay khi tiếp nhận, các y, bác sỹ Phòng Khám Quân dân y Sư đoàn 4 đánh giá các trường hợp bị ong đốt trong tình trạng biến chứng sốc phản vệ độ III (nguy kịch). Lập tức các y, bác sỹ của Phòng khám đã tiến hành chỉ định cấp cứu khẩn cấp.

Sau gần 45 phút theo dõi và điều trị tích cực, sức khỏe các bệnh nhân dần ổn định. Trong ngày 5/4, Phòng Khám Quân dân y Sư đoàn 4 đã chuyển 3 bệnh nhân lên Bệnh viện tuyến trên tiếp tục theo dõi, điều trị./.

(TTXVN/Vietnam+)
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục