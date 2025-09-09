Liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn do ong đốt, chuyên gia hướng dẫn cách xử trí

Ong đốt là tai nạn có thể gặp quanh năm ở tất cả các vùng miền, đặc biệt là ở vùng nông thôn và miền núi.

Thời gian gần đây, tại một số địa phương đã xảy ra các vụ tai nạn do ong đốt, trong đó có những trường hợp ngộ độc nặng, sốc phản vệ, suy tuần hoàn, ngưng hô hấp nguy hiểm tính mạng, thậm chí tử vong.

Mới đây nhất, vào ngày 7/9, tại phường An Phú (Gia Lai), ba trẻ em khi đang vui chơi thì bất ngờ bị đàn ong vò vẽ từ tổ gần đó bay ra tấn công, đốt nhiều nốt.

Người dân phát hiện và nhanh chóng đưa các cháu đến Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai cấp cứu. Các nạn nhân gồm cháu KSor Th. (5 tuổi, quê xã Ia Chía, Gia Lai), cháu A.T. (4 tuổi, quê xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi) và cháu Trần Minh Q. (11 tuổi, trú tại phường An Phú, Gia Lai).

Khi nhập viện, cả ba cháu đều trong tình trạng sốc phản vệ. Trong đó, cháu KSor Th. bị phản vệ độ 4, ngưng tim ngưng thở và đã tử vong lúc 16 giờ 15 phút cùng ngày, mặc dù được y bác sĩ tích cực hồi sức. Cháu A.T. có 21 vết đốt, phản vệ độ 3, đang phải lọc máu liên tục, tiên lượng nặng. Cháu Trần Minh Q. bị bảy vết đốt, phản vệ độ I, sức khỏe tạm ổn định nhưng tiếp tục được theo dõi chặt chẽ để phòng biến chứng.

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 ngày 6/9, chị D.T.Q (35 tuổi, ngụ ấp 6, xã Khánh Lâm, Cà Mau) cùng con trai T.V.P (3 tuổi) trên đường về nhà thì bất ngờ bị ong vò vẽ tấn công. Người dân nhanh chóng đưa hai mẹ con đến cơ sở y tế để cấp cứu. Tuy nhiên, do bị đốt nhiều vết và tình trạng quá nặng, chị Q đã không qua khỏi.

Cháu T.V.P bị ong đốt hơn 50 vết và đang được điều trị tại Bệnh viện Sản-Nhi Cà Mau. Đến nay, sức khỏe của cháu đã tạm ổn và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc.

Theo các chuyên gia y tế, tai nạn do ong đốt rất nguy hiểm do các độc tố có trong nọc ong làm tổn thương thận, gan, hủy cơ, tán huyết, rối loạn đông máu, tổn thương phổi gây suy hô hấp…

Các trường hợp trên đều bị ong vò vẽ đốt. Đây là loài côn trùng có nọc độc mạnh, thường sinh sống theo bầy đàn, làm tổ ở các khu vực cây cối rậm rạp hoặc mái hiên nhà, khá gần với nơi sinh hoạt, lao động của con người. Vì vậy, tai nạn do ong vò vẽ gây nên cao hơn các loại ong khác.

Khi bị ong tấn công, người bị nạn phải hết sức bình tĩnh và nhanh chóng ra khỏi khu vực có ong. Tuyệt đối không dùng nhánh cây, quần áo để xua, vì càng xua ong sẽ càng tấn công.

Cần nhanh chóng sơ cứu nạn nhân bằng cách rửa sạch vết thương và đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời.

Để tránh ong đốt, người dân nên hạn chế đi qua những khu vực nhiều cây hoa nơi ong thường bay đến lấy mật, đặc biệt vào mùa ong sinh sản.

Khi phát hiện ong hoặc tổ ong, cần giữ khoảng cách an toàn, không chọc phá tổ. Người lớn cần nhắc nhở trẻ em tránh xa tổ ong và không ném đồ vào tổ.

Nếu bị ong tấn công, hãy nhanh chóng che kín mặt và các vùng da hở, đồng thời dùng khói từ nùn rơm hoặc giẻ tẩm dầu để xua ong đi.

Khi làm việc gần ong, nên mặc quần áo dày, đội mũ trùm đầu và kính bảo hộ. Có thể dùng bình xịt nước hoa, thuốc diệt côn trùng hoặc khói để đuổi ong dữ.

Khi đi rừng, cần cẩn trọng với các mô đất cao gần gốc cây vì có thể là tổ ong đất-loài ong nguy hiểm và độc…/.

