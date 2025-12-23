Theo TTXVN tại Kuala Lumpur, Malaysia tại hội nghị ngoại trưởng đặc biệt ngày 22/12 nhấn mạnh duy trì hòa bình khu vực, kêu gọi Campuchia và Thái Lan chấm dứt căng thẳng biên giới.

Bản tin 60S ngày 23/12/2025 có những thông tin đáng chú ý sau:

ASEAN tìm giải pháp cho căng thẳng biên giới Campuchia – Thái Lan.

Thái Lan cáo buộc Campuchia tấn công nhiều điểm, sử dụng rocket BM-21.

Mỹ tiết lộ “đột phá” trong đàm phán Ukraine, cảnh báo rủi ro hạt nhân tại châu Âu.

Hungary cáo buộc EU kéo dài xung đột tại Ukraine.

EU, Đan Mạch, Greenland phản ứng mạnh sau động thái của Mỹ.

ALBA lên án Mỹ bắt giữ tàu chở dầu của Venezuela.

Điện Kremlin phản bác tin tình báo Mỹ về tham vọng địa chính trị của Nga.

EU lên tiếng về thuế sữa và xe điện của Trung Quốc./.