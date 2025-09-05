Bắc Ninh: Ấm áp lễ khai giảng năm học mới của trẻ khuyết tật nghe nói

Trong không khí hân hoan của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, sáng 5/9, tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Bắc Ninh, một lễ khai giảng năm học 2025-2026 đặc biệt, vô cùng ấm áp dành riêng cho 64 trẻ em khuyết tật nghe nói đang được nuôi dưỡng, giáo dục tại đây.

Lễ khai giảng mở đầu bằng những tiết mục văn nghệ rộn ràng do các em khuyết tật nghe nói biểu diễn. Trên sân khấu, tiếng nhạc ngân vang, những điệu múa hồn nhiên hòa cùng nụ cười trong sáng như gửi gắm niềm khao khát được học tập, được yêu thương, được trao cơ hội để sống vui, sống tự tin và hòa nhập cùng bạn bè, cộng đồng.

Ông Nguyễn Văn Huế, Giám đốc Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Bắc Ninh, cho biết: “Mỗi năm học mới là một chặng đường nỗ lực của cả thầy và trò. Các em ở đây thiệt thòi hơn bạn bè đồng trang lứa, nhưng được sự quan tâm của tỉnh, của ngành và xã hội, các em đã có cơ hội học tập, vui chơi và phát triển. Cơ sở mong muốn tiếp tục nhận được sự chung tay của cộng đồng để mang đến cho các em nhiều hơn nữa tình yêu thương và điều kiện tốt nhất.”

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh tặng quà cho trẻ khuyết tật nghe nói nhân Lễ khai giảng năm học mới. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Năm học 2025-2026, cơ sở có 64 trẻ em khuyết tật nghe nói, được chia thành 6 lớp theo độ tuổi và mức độ nhận thức khác nhau. Trẻ học tập bằng chương trình giáo dục chuyên biệt, sử dụng ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp.

Chia sẻ bằng ngôn ngữ ký hiệu, em Nguyễn Thị Vân Anh, 14 tuổi, đã học tại cơ sở 4 năm, bày tỏ niềm vui: “Ngày mới vào, con chưa biết chữ, chưa biết ký hiệu. Giờ con đã biết cộng trừ, biết chữ, biết viết và biết cả ngôn ngữ ký hiệu. Ở đây có các bạn giống con, con thấy vui và hạnh phúc hơn nhiều so với ở nhà. Ngoài học, chúng con còn được múa, hát, tham gia trò chơi.”

Đồng hành cùng các em là những người thầy, cô giáo tận tụy. Cô Vũ Thị Thoa, giáo viên dạy trẻ khiếm thính, cho biết: “Dạy trẻ khuyết tật nghe nói khó hơn nhiều so với những trẻ bình thường. Khó khăn lớn nhất là rào cản ngôn ngữ. Các em thường rất tự ti, nhút nhát, ít chia sẻ. Giáo viên phải chủ động quan sát, bắt chuyện trước để tạo sự gần gũi. Quá trình dạy dỗ, nhìn thấy sự tiến bộ của học trò, từ lúc chưa biết đọc, biết viết đến khi trường thành tôi xúc động và hạnh phúc vô cùng”./.

