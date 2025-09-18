Bất cập trạm thu phí BOT-545: Di dời hay mua lại dự án

Trạm thu phí BOT-545 tại Km943+750, Quốc lộ 1, thuộc địa phận phường An Thắng, thành phố Đà Nẵng, đã và đang tạo ra những vấn đề nghiêm trọng về an toàn giao thông và tác động xấu đến đời sống người dân trong khu vực.

Dù chính quyền địa phương và người dân đã nhiều lần kiến nghị, nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết triệt để, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bất cập kéo dài tại Trạm thu phí BOT-545

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân phường An Thắng gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ngày 11/09/2025.

"Sau ngày 02/08/2020, việc đặt trạm thu phí tại vị trí trên đoạn tuyến (Km942-Km947) thuộc dự án BOT đã hoàn thành quyết toán thu phí là không đảm bảo quy định, đồng nghĩa với việc thu phí đường bộ lần thứ 2 (từ ngày 02/08/2020 đến nay) đối với những xe lưu thông qua trạm nhưng không đi qua dự án thành phần 1: Mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km947 - Km987."

Nguyên nhân là theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam (cũ), trạm này được đặt để thu phí hoàn vốn cho dự án Nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Hòa Cầm – Hòa Phước (Km933 - Km942), với tổng mức đầu tư 372,724 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước chi trả 48,60% và vốn BOT 51,40%. Dự án này đã hoàn thành việc thu phí hoàn vốn từ 00h00 ngày 02/08/2020 nên việc thu phí tại trạm không còn hợp lý.

Ngoài ra, thực trạng nhiều phương tiện né trạm thu phí bằng cách đi vòng qua điểm mở dải phân cách tại Km944+250 vào đường khu dân cư số 2, phường An Thắng gây hư hỏng mặt đường, mất an toàn giao thông trong khu vực dân cư, gây tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Tình trạng cả đoàn xe di chuyển trên Quốc lộ 1 thường xuyên né trạm chạy vào khu dân cư đã gây ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân tại đây. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Ông Nguyễn Văn Bích, Trưởng Khối phố Thanh Quýt 3, phường An Thắng, chia sẻ: "Tình trạng xe né trạm thu phí diễn ra nhiều năm qua khiến đường xá hư hỏng, trong khi khối phố có trường học, học sinh thường ra về đông đúc gặp xe né trạm chạy loạn trong khu dân cư nên đã nhiều lần xảy ra tai nạn giao thông gây bức xúc cho nhân dân."

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Thắng, ông Huỳnh Đức Nghĩa, khẳng định việc di dời trạm thu phí là cần thiết để tránh nguy cơ tai nạn giao thông, đặc biệt là với các học sinh.

“Theo thiết kế thì đường đi của khu dân cư đảm bảo cho xe lưu thông, nhưng xe né trạm ngày càng tăng, lượng lớn phương tiện di chuyển khiến một số góc quan sát thiết kế giao thông của khu dân cư không đáp ứng đủ, nên đã có một số vụ va chạm giao thông nhẹ xảy ra. Địa phương đã có phương án cảnh báo, tuy nhiên về lâu dài khó đảm bảo an toàn” ông Nghĩa cho biết.

Kiến nghị di dời hoặc mua lại dự án BOT-545

Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam (cũ) ngày 02/07/2024, việc di dời trạm thu phí BOT-545 là một phương án, tuy nhiên sẽ phát sinh chi phí xây dựng và nguy cơ phản đối của người dân tại nơi đặt trạm mới; phương án tài chính khó đảm bảo và quá gần Trạm thu phí Tam Xuân hiện tại sẽ vi phạm quy định.

Đối với phương án mua lại toàn bộ dự án BOT-545, báo cáo cho thấy phương án mua lại và giải quyết các vấn đề tài chính cho nhà đầu tư là một lựa chọn khả thi. Điều này không chỉ giúp giảm thiểu tai nạn giao thông mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.

Lượng lớn xe né trạm rẽ đi qua các khu dân cư 2 bên đường nên khu vực giao thông trước Trạm BOT-545 thường xuyên vắng lặng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Về phía nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 545, đã nhiều lần kiến nghị đến các cơ quan chức năng sớm thống nhất phương án di dời hoặc mua lại toàn bộ dự án, nhưng đến nay, các kiến nghị này vẫn chưa được giải quyết. Theo báo cáo của Công ty, doanh thu thu phí tại trạm BOT-545 đã giảm mạnh, chỉ đạt khoảng 66% so với kế hoạch tài chính ban đầu.

Công ty 545 cũng đã có công văn đề nghị Bộ Xây dựng hỗ trợ đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét không đưa khoản vay của Dự án BOT Quốc lộ 1A đoạn Km947 - Km987 vào nhóm nợ xấu do các yếu tố khách quan và thay đổi chính sách của Nhà nước.

Nhiều năm qua, Trạm thu phí BOT-545 đã trở thành vấn đề bất cập tồn tại kéo dài. Việc di dời trạm thu phí hay mua lại dự án là những giải pháp cần được xem xét.

Sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng, nhà đầu tư và cộng đồng là yếu tố quyết định để tìm ra giải pháp hợp lý, nhất là trong giai đoạn sau sáp nhập, dư địa phát triển của các địa phương thuộc khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng mới rất cần có sự đầu tư quy hoạch phát triển mạnh mẽ./.