Hà Nội: Khởi công Dự án thành phần 3 đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô

Dự án thành phần 3 đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô có chiều dài 113,52km, gồm 103,82km tuyến chính và 9,7km tuyến nối theo hướng cao tốc Nội Bài-Hạ Long.

Sáng 6/9, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ khởi công dự án thành phần 3 - đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức PPP (đối tác công-tư), thuộc dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô.

Dự án có chiều dài 113,52km, gồm 103,82km tuyến chính và 9,7km tuyến nối theo hướng cao tốc Nội Bài-Hạ Long.

Thời gian thi công dự kiến 30 tháng./.

