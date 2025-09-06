Khởi công dự án hơn 56.000 tỷ đồng thành phần 3 cao tốc Vành đai 4-Vùng Thủ Đô

Sáng 6/9, tại xã Nội Bài (thành phố Hà Nội), Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cùng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố phối hợp với Công ty cổ phần Đường cao tốc Vành đai 4 Hà Nội đã tổ chức Lễ khởi công Dự án thành phần 3: Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc theo phương thức đối tác công tư (PPP) thuộc Dự án Vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội; với tổng mức đầu tư 56.293 tỷ đồng.

Dự án thành phần 3 đường Vành đai 4 được đầu tư theo hình thức đối tác công-tư (PPP), do Công ty cổ phần Đường cao tốc Vành đai 4 Hà Nội thuộc Tổng công ty Xây dựng Số 1-CTCP (CC1) là đại diện liên danh chủ đầu tư.

Thời gian thi công theo hợp đồng ký kết là 30 tháng, với chiều dài hơn 113,5km; trong đó, 103,8km tuyến chính và 9,7km đoạn tuyến nối theo hướng cao tốc Nội Bài-Hạ Long.

Toàn tuyến có 13 đoạn đi cao với tổng chiều dài gần 81km, chiếm hơn 71% chiều dài tuyến. Ngoài ra, dự án bố trí 3 cầu lớn vượt sông Hồng gồm Hồng Hà, Mễ Sở và Hoài Thượng, cùng 8 nút giao liên thông và một nút giao được hoàn thiện toàn diện.

Trong giai đoạn 1, dự án có quy mô 4 làn xe chạy, bề rộng mặt đường 17m. Tuyến bố trí 3 cầu lớn vượt sông là Hồng Hà, Mễ Sở và Hoài Thượng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch Quốc Hội Vũ Hồng Thanh nhấn mạnh đây là công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa then chốt trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông và tăng cường liên kết vùng.

Tuyến cao tốc này sẽ kết nối trực tiếp Thủ đô Hà Nội với các tỉnh Hưng Yên, tỉnh Bắc Ninh và các địa phương khác trong vùng, đồng thời liên thông với hệ thống cao tốc và các trục hướng tâm, hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ, hiện đại cho toàn vùng đồng bằng sông Hồng.

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 56/2022/QH15 ngày 16/6/2022 và được Chính phủ ban hành Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 18/8/2022 để triển khai thực hiện.

Khi đi vào khai thác, dự án được kỳ vọng trở thành động lực phát triển mạnh mẽ, thu hút đầu tư, thúc đẩy hình thành các khu đô thị, công nghiệp và logistics dọc tuyến. Đồng thời, tuyến đường sẽ góp phần giảm tải cho hạ tầng hiện hữu, rút ngắn thời gian di chuyển, mở ra không gian phát triển mới cho Hà Nội và các tỉnh phụ cận.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho hay việc sớm đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 là hết sức cần thiết và cấp bách nhằm tăng cường khả năng kết nối giao thông nội tỉnh và liên tỉnh, đảm bảo an ninh, quốc phòng, tạo hành lang phát triển kinh tế-xã hội. Đồng thời, mở rộng không gian phát triển cho Hà Nội và các tỉnh lân cận, thu hút đầu tư, tạo sức hút giãn mật độ dân cư khu vực trung tâm đô thị.

Dự án hoàn thành sẽ phân luồng từ xa, giảm áp lực phương tiện giao thông liên tỉnh đi qua khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, đặc biệt là tuyến đường Vành đai 3 hiện đã quá tải. Song song, tạo động lực để phát triển đô thị, khai thác hiệu quả quỹ đất hai bên tuyến đường đồng thời góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, hạn chế ùn tắc giao thông.

Mặt khác, việc sớm hoàn thành đường Vành đai 4 cùng với việc sớm đầu tư Dự án đường Vành đai 5 đi qua 5 tỉnh, thành phố trước năm 2030 (hiện Bộ Xây dựng đang triển khai lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi) sẽ hình thành hệ thống mạng lưới giao thông khu vực của Thủ đô và vùng Thủ đô theo quy hoạch, kết nối thông suốt thuận lợi giữa các địa phương, chống ùn tắc, giảm chi phí vận chuyển hàng hóa.

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội với 3 nhóm dự án, gồm 7 Dự án thành phần trên địa bàn 3 tỉnh, thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh; trong đó, 3 Dự án thành phần giải phóng mặt bằng đã phê duyệt phương án và thu hồi đất được 1.382,16ha, đạt khoảng 98,53%, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trong năm 2025 để bàn giao cho doanh nghiệp Dự án đảm bảo tiến độ thi công.

Các dự án thành phần xây dựng đường song hành đang triển khai thi công nền đắp, cầu, cống, một số đoạn đã thi công đến lớp bê tông nhựa, sản lượng đạt khoảng 52,6% giá trị hợp đồng; trong đó, Hà Nội đạt 70%, Hưng Yên đạt 45%, Bắc Ninh đạt 34%, dự kiến hoàn thành cơ bản trong năm 2025 và hoàn thành toàn bộ vào quý 1/2026.

Đây là lần đầu tiên mô hình PPP được áp dụng theo cơ chế tách thành tiểu dự án đầu tư công, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và quyết tâm cao từ các cơ quan, doanh nghiệp liên quan. Việc khởi công thành phần 3 dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội diễn ra đúng thời điểm cả nước đang đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu phát triển hạ tầng theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các chương trình hành động của Chính phủ.

Để đảm bảo tiến độ tổng thể của toàn bộ dự án, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp và nhà thầu tham gia thực hiện dự án cần tập trung tối đa nguồn lực, nhân lực, thiết bị để tổ chức thi công khẩn trương, khoa học, an toàn trên toàn tuyến, trước mắt, tập trung triển khai ngay các công trình cầu lớn vượt sông như cầu Hồng Hà, Mễ Sở, Hoài Thượng và các nút giao liên thông để kết nối toàn bộ tuyến đường song hành, tăng hiệu quả đầu tư; triển khai nghiêm túc theo đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật hoàn thành dự án đúng tiến độ theo chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ.

Đại diện tổng thầu dự án, Tổng giám đốc Lê Bảo Anh, Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (CC1) cam kết và quyết tâm hoàn thành dự án đảm bảo chất lượng an toàn công trình theo tiến độ./.

Đại diện nhà thầu mong muốn Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương trên toàn tuyến hoàn thành sớm các công tác liên quan, đảm bảo nguồn vật liệu ổn định, quản lý giá cát đắp hợp lý. Đây chính là những yếu tố then chốt để dự án về đích thành công, tạo sức lan tỏa lớn cho phát triển kinh tế-xã hội của khu vực và cả nước.

Hiện nay các nhà thầu đã sẵn sàng về nhân lực, thiết bị và vật tư để triển khai thực hiện đúng tiến độ. Sự kiện này không chỉ khẳng định quyết tâm đưa Vành đai 4 trở thành dự án hạ tầng tiêu biểu của cả nước, mà còn là minh chứng rõ nét cho hiệu quả mô hình hợp tác công-tư trong phát triển giao thông chiến lược./.

