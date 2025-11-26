Ngày 26/11, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Ban Chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội tổ chức hội nghị báo cáo tiến độ, tình hình triển khai, các giải pháp tháo gỡ khó khăn, nhằm đẩy nhanh tiến độ Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa cho rằng, dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có chiều dài 19,3 km, diện tích thu hồi đất, sau khi rà soát không nhiều, nhưng tỷ trọng đất ở của người dân và đất của các tổ chức, doanh nghiệp phải thu hồi lại rất cao. Tuy nhiên, với sự đồng lòng, hỗ trợ của người dân, doanh nghiệp về cơ bản đã đồng tình bàn giao đất để thực hiện dự án.

Tỉnh Hưng Yên cũng đặt quyết tâm đến 19/12/2025 sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Đặc biệt, cơ chế phối hợp giữa ba địa phương trong thời gian qua là bài học kinh nghiệm để triển khai các dự án liên vùng trong thời gian tới.

Bên cạnh kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa cũng bày tỏ băn khoăn về việc đấu nối nút giao, đường song hành để đảm bảo kết nối liên thông 3 tỉnh thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh. Cùng với đó, việc điều hòa vốn thực hiện dự án rất quan trọng, nhất là sử dụng vốn hiệu quả để không ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Đồng quan điểm, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái đề nghị Ban Chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội báo cáo Chính phủ, Quốc hội điều hòa vốn cho dự án tại tỉnh Bắc Ninh và Hưng Yên, để đảm bảo tiến độ và hiệu quả đầu tư dự án; đồng thời, tháo gỡ vướng mắc về vấn đề giá vật liệu xây dựng tăng cao.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái cho biết thêm, hiện tỉnh Bắc Ninh đã cơ bản hoàn thành xong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, đến thời điểm này, trong số 3 nhóm dự án, cân đối tiến độ chung toàn dự án, nhóm giải phóng mặt bằng bắt buộc phải hết tháng 12/2025 phải hoàn thành xong với cả ba tỉnh thành.

Đối với nhóm dự án đường song hành hai bên ở phía dưới, Hà Nội sẽ xử lý nốt phần giải phóng mặt bằng của nhóm dự án thành phần 1, 1.1 và cơ bản thông tuyến công trình kỹ thuật vào trước mùng 1/12, hoàn thành toàn bộ vào quý I/2026. Tiến độ cũng đã chậm khoảng 3 tháng so với cam kết.

Đối với dự án thành phần 3 là đoạn trung tâm, dự án cao tốc, do thành phố Hà Nội là chủ đầu tư, ngày 6/9 vừa qua đã khởi công. Dự án thành phần 3, ngoài vấn đề liên quan tới khó khăn vướng mắc về giải phóng mặt bằng của thành phố Hà Nội, dự án đi qua cả 3 tỉnh, thành, liên quan cả ba tỉnh thành, do đó, yêu cầu kết thúc công tác giải phòng mặt bằng toàn bộ của tỉnh Hưng Yên, tỉnh Bắc Ninh trong thời gian sớm nhất.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đề xuất thời hạn cuối hoàn thành giải phóng mặt bằng cho cả 3 tỉnh, thành phố trước 30/12/2025.

Riêng Hà Nội sẽ phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ. Về nội dung mỏ vật liệu xây dựng, ông Dương Đức Tuấn cho biết, hiện các mỏ tại 3 tỉnh, thành phố đang đáp ứng đủ. Trong trường hợp thiếu sẽ tính đến phương án hỗ trợ từ một số tỉnh khác như: Phú Thọ, Ninh Bình.

Theo ông Dương Đức Tuấn, cơ chế của dự án cho phép các mỏ của ba tỉnh, thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh cấp trực tiếp cho các nhà đầu tư dự án đường Vành đai 4; đồng thời nhấn mạnh, dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội là dự án quan trọng của Quốc gia, nếu chậm trễ sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội.

Do đó, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đề nghị các tỉnh, thành phố tập trung giải quyết các khó khăn, đẩy nhanh tiến độ tổng thể của dự án.

Phát biểu kết luận hội nghị, thống nhất việc báo cáo các khó khăn, vướng mắc cũng như các đề xuất để giải quyết của các tỉnh, thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, chậm nhất là 31/12/2025, các địa phương phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, để bàn giao cho đơn vị thi công.

Bên cạnh đó, về vấn đề điều chỉnh phần thiếu trong tổng mức đầu tư, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc giao Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn phối hợp với các bộ, ngành liên quan để xử lý việc này trong kỳ họp Quốc hội này; hoặc trong tháng 12/2025 trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, khi kỳ họp Quốc hội không họp.

Về vật liệu xây dựng, ba tỉnh, thành phố thống nhất hỗ trợ tối đa cho nhau. Về giá vật liệu 3 tỉnh, thành phố nghiên cứu các quy định pháp luật để đảm bảo vật liệu cho đơn vị thi công thực hiện hiệu quả.

Trong thi công dự án, các địa phương phải tính đếm ngược từng ngày, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ dự án, chịu trách nhiệm về các đường song hành của mỗi địa phương. Đặc biệt, cùng với triển khai xây dựng đường Vành đai 4, Hà Nội cũng phải hoàn tất các cầu để nối tuyến, góp phần giải tỏa về giao thông toàn tuyến phía Nam Pháp Vân - Cầu Giẽ và tuyến phía Đông Bắc về phía thành phố Hải Phòng.

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội là một trong những công trình giao thông trọng điểm quốc gia, được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 56/2022/QH15 ngày 16/6/2022.

Dự án có tổng chiều dài 112,8km, bao gồm 103,1km đường cao tốc chính và 9,7km tuyến nối theo hướng cao tốc Nội Bài - Hạ Long, đi qua ba tỉnh, thành phố: Hà Nội (58,2km), Hưng Yên (19,3km) và Bắc Ninh (25,6km).

Dự án thực hiện nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông vùng Thủ đô, giảm tải cho các tuyến đường nội đô, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và kết nối liên vùng.

Ban Chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô do đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Trưởng ban, Phó Trưởng ban chỉ đạo là các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh và Hưng Yên.

Dự án đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô đã chính thức khởi công đồng loạt vào ngày 25/6/2023 tại ba địa phương Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh. Dự án thành phần 3, là hạng mục cao tốc theo hình thức đối tác công tư (PPP) cũng vừa được khởi công ngày 6/9/2025./.

Hà Nội đề xuất đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Vành đai 4 với Vành đai 5 Hà Nội trình dự án đường kết nối Vành đai 4 với Vành đai 5 có tổng vốn thực hiện hơn 840 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2026-2028, nhằm nâng cao giao thông đô thị.