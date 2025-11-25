Hưng Yên: Cơ bản di chuyển mồ mả khỏi khu vực thi công Vành đai 4- Vùng Thủ đô

Ngày 25/11, Ban Quản lý dự án đầu tư số 1, thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên cho biết đến nay các địa phương có dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô đi qua đã cơ bản hoàn thành công tác di chuyển mồ mả ra khỏi phạm vi dự án (4.207 ngôi).

Cùng với đó, trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thực hiện xây dựng 11 khu tái định cư và 7 khu cải tạo, mở rộng nghĩa trang.

Hiện nay, 7/7 khu cải tạo mở rộng nghĩa trang đã hoàn thành; 11/11 khu tái định cư đã cơ bản hoàn thành, đủ điều kiện giao đất tái định cư.

Đến nay, tỉnh cũng đã thu hồi đất và hoàn thành di dời đường dây: 110kV, 220kV, 500kV và bàn giao cho nhà thầu thi công dự án thành phần 2.2 (thuộc Dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô).

Về công tác di dời hệ thống điện hạ thế và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác, tỉnh đã cơ bản hoàn thành công tác di dời các đoạn tuyến ngoài khu dân cư, đối với các đoạn trong khu dân cư đang triển khai thi công đồng thời với việc giải phóng mặt bằng đất ở.

Còn về tình hình giải phóng mặt bằng của các địa phương có dự án đi qua, đến nay toàn tỉnh đã thu hồi đất và bàn giao cho chủ đầu tư khoảng: 212,07/225,84ha.

Phần diện tích còn lại (13,77ha) chủ yếu là đất ở; đối với diện tích đất ở, các địa phương đã hoàn thành công tác kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất.

Tỉnh cũng cơ bản xây dựng xong phương án bồi thường, hỗ trợ đất ở; hiện tại đang công khai và hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ đất ở và phương án tái định cư. Một số địa phương đã phê duyệt phương án và ban hành quyết định thu hồi đất ở.

Cũng theo Ban Quản lý dự án đầu tư số 1, cũng do chưa có đủ mặt bằng nên trên tuyến vẫn còn trình trạng thi công "xôi đỗ."

Đơn cử, tại vị trí thi công cầu sông Đồng Quê, xã Mễ Sở và cầu sông Bắc Hưng Hải, xã Nghĩa Trụ (Hưng Yên) chưa có mặt bằng nên chưa thể thi công cầu, đây là các vị trí có giá trị xây lắp cao.

­Để dự án hoàn thành đúng tiến độ, Ban Quản lý dự án đầu tư số 1 cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân cấp xã mới tiếp nhận và đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại (chủ yếu là đất ở), sớm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu để tổ chức thi công đảm bảo tiến độ thực hiện dự án được Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, nhất là vị trí xây dựng cầu sông Đồng Quê (xã Mễ Sở) và cầu sông Bắc Hưng Hải (xã Nghĩa Trụ). Tổng giá trị hoàn thành theo hợp đồng khoảng 822,1/1.239 tỷ (đạt 66,35%).

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội là một trong những công trình giao thông trọng điểm quốc gia, được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 56/2022/QH15 ngày 16/6/2022.

Dự án nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông vùng Thủ đô, giảm tải cho các tuyến đường nội đô, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và kết nối liên vùng.

Dự án có tổng chiều dài 112,8km, bao gồm 103,1km đường cao tốc chính và 9,7km tuyến nối theo hướng cao tốc Nội Bài-Hạ Long, đi qua 3 tỉnh, thành phố: Hà Nội (58,2km), Hưng Yên (19,3km) và Bắc Ninh (25,6km)./.

