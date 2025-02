Bão mùa Đông và giá lạnh khắc nghiệt tràn xuống miền Trung nước Mỹ

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NSW) cho biết bão mùa Đông và giá lạnh kỷ lục dự kiến sẽ đổ bộ vào miền Trung và miền Nam nước Mỹ trong tuần này, làm tắc nghẽn giao thông và gây căng thẳng cho lưới điện của bang Texas.

Dự kiến, nhiệt độ sẽ giảm xuống mức âm 9 độ C vào đêm 19/2 tại thành phố Dallas và âm 2 Gió lạnh dưới mức đóng băng có khả năng sẽ lan đến các bang Texas, Arkansas và Kentucky, những khu vực vốn chịu thiệt hại nặng nề do lũ lụt vào cuối tuần qua.độ C tại thành phố Houston, bang Texas. Gió lạnh dưới mức đóng băng có khả năng sẽ lan đến các bang Texas, Arkansas và Kentucky, những khu vực vốn chịu thiệt hại nặng nề do lũ lụt vào cuối tuần qua.

Cảnh báo giá lạnh khắc nghiệt sẽ lan xa về phía Nam đến khu vực trung tâm bang Texas và thời tiết giá rét sẽ lan xa về phía Đông đến bang Maine.

Cơn bão mùa Đông cũng được dự báo sẽ mang theo lượng tuyết rơi lên tới 25cm trên khắp các khu vực của các bang Missouri và Arkansas, cũng như 15cm ở bang Kentucky, gây trở ngại cho những nỗ lực phục hồi sau trận lũ lụt gây thiệt hại nặng nề ở các bang này cuối tuần trước.

Cơ quan vận hành lưới điện bang Texas dự báo nhu cầu điện sẽ tăng vọt trong những ngày tới và hy vọng lưới điện có thể đáp ứng được mức tiêu thụ tăng đột biến.

Trong khi đó, PJM Interconnection LLC - đơn vị giám sát lưới điện từ thành phố Chicago đến Bờ Đông nước Mỹ, cũng đã ban hành cảnh báo về thời tiết giá lạnh, yêu cầu các đơn vị vận hành nhà máy điện hoãn bảo trì và thử nghiệm nếu có thể./.

